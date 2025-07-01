https://ria.ru/20250701/sanktsii-2026373784.html

Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг

Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг - РИА Новости, 01.07.2025

Уперлись в стену. ЕС планирует последний отчаянный шаг

Евросоюз не намерен сдаваться и готовит альтернативные пути принятия новых антироссийских санкций после провалившегося голосования за 18-й пакет. Аналитики... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T11:55:00+03:00

россия

брюссель

словакия

роберт фицо

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Евросоюз не намерен сдаваться и готовит альтернативные пути принятия новых антироссийских санкций после провалившегося голосования за 18-й пакет. Аналитики предупреждают: Брюссель может решиться на крайние меры, чтобы сломить несогласных.РассогласованностьСостоявшийся на прошлой неделе саммит не принес желаемого результата. Союзники так и не договорились ни по одному из важных вопросов — ни об условиях торгового соглашения с США, ни о санкциях против Москвы.Анонсированный 18-й пакет в числе прочего предусматривал снижение потолка цен на российскую сырую нефть с 60 до 45 долларов, запрет на использование инфраструктуры обоих "Северных потоков", прекращение транзакций с банками, которые занимаются обходом западных ограничений, а также дополнительные меры против теневого флота. Обсуждение идет с начала июня, однако принять пакет не получилось: премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето, сообщал портал Index со ссылкой на источники.Договориться с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен до саммита не удалось, а потому, чтобы избежать формального отклонения, 18-й пакет пришлось вовсе снять с повестки. Венгрия также высказалась против проукраинской политики ЕС: премьер Виктор Орбан отказался подписать текст документа Совета Евросоюза в поддержку Украины, отмечается в публикации."Такая демонстративная попытка Братиславы и Будапешта защитить право покупать дешевые российские газ и нефть — это симптом глубокого институционального паралича Европейского союза в вопросах наказания России", — считает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.Пока союзники согласились только оставить в силе еще на полгода уже существующие санкции. "Сегодня Совет ЕС продлил действие ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине, еще на шесть месяцев, до 31 января 2026-го", — указывается в заявлении Совета ЕС.Дружба ни при чемДействия Братиславы вполне предсказуемы и крайне прагматичны: еще в начале июня премьер-министр Фицо заявил, что Словакия не поддержит новый пакет санкций против Москвы, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что продолжает быть сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.По мнению политика, новые санкции приведут не только к росту цен на голубое топливо, но и к перебоям в снабжении. По оценке словацкого премьера, экономический ущерб из-за возможного нарушения долгосрочного контракта с "Газпромом" может достичь 20 миллиардов евро.Страна ясно дала понять союзникам, что не одобрит сделку в ее нынешнем виде и ожидает визита от Еврокомиссии 3 июля для обсуждения деталей соглашения. В частности, Словакия требует от ЕК гарантий того, что ее компании не засудят за нарушение условий контрактов с россиянами, и возмещения транзитных сборов, пишет Politico.Гарантировать это, конечно, непросто. Таким образом, фундаментальный принцип общего согласия превращается для Брюсселя в "железную дверь", отмечает Намер Ради. ЕК не может навязать санкции, в ее силах — только предлагать и уговаривать, но последнее слово за национальными столицами.Пути обходаТеоретически бунтарей обойти все-таки можно, считают эксперты. Правда, придется изменить договоры ЕС, что опять-таки потребует единогласия членов союза. Но никто не станет добровольно отказываться от права вето, так что и эта стратегия тупиковая.В любом случае внутриполитический сепаратизм не проходит бесследно и все больше охлаждает отношения внутри европейского блока. Это толкает страны к пересмотру торгово-экономических соглашений и поиску обходных путей торговли, включая теневые схемы, указывает председатель коллегии АНО "Центр исследований и развития евразийства", эксперт и участник "Изборского клуба" Юрий Самонкин.Однако попытки обойти несогласных все же предпринимались. Так, план по отказу импорта российских энергоносителей к 2027-му предусматривает самозапрет на все поставки как по новым договорам, так и по действующим спотовым контрактам уже до конца года. Но и тут не все гладко: Франция и Бельгия отказываются поддерживать законопроект без гарантий энергетической и юридической безопасности."Двух "нет" достаточно для блокировки заградительных мер, а четыре — уже непреодолимая стена. Найти компромисс, который устроит всех от Парижа до Будапешта, — задача титанической сложности. Реальнее выглядят точечные удары — ограничения на транзит, финансирование или использование портов для российского СПГ", — считает Ради.Тем не менее принятие нелегитимных решений, в том числе в судебном порядке, и вмешательство во внутриполитические вопросы, такие как выборы в Румынии и Молдавии, а также коррупционные скандалы вокруг функционеров ЕС показывают, что действия Евросоюза далеки от законных, отмечает, в свою очередь, доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.А потому, убежден аналитик, будут продолжаться попытки утвердить новый пакет санкций любыми средствами — вплоть до политических провокаций и создания препятствий для голосования тем, кто против.

https://ria.ru/20250628/gaz-2025654966.html

https://ria.ru/20250612/spg-2021833177.html

https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

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россия, брюссель, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии