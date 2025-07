VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 5 и 6 июля

https://ria.ru/20250701/sankt-peterburg-2026589151.html

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. 5 и 6 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится VK Fest — крупнейший городской open-air в России. На фестивале выступят поп-звёзды, яркие инди-артисты и амбициозные фрешмены. Также пройдут встречи с популярными инфлюенсерами, паблик-токи в VK Лектории, спортивные турниры, настольные игры, мастер-классы и откроется фудкорт. Для гостей будут работать зоны "Технологии", "Видеоигры", "Дети", "Драйв", "Творчество", "Развлечения", "Спорт", "Косплей" и партнёрские площадки.На VK Fest в Петербурге будет работать вход fast-track. Через него можно быстрее пройти на территорию фестиваля. Для этого нужно предварительно скачать приложение MAX и показать его на входе вместе с билетом любого типа. Найти fast-track можно по брендированной надписи "Входной с приложением MAX".Музыкальный лайнап VK Fest в Санкт-ПетербургеВедущими Синей сцены станут Ида Галич и Ксения Собчак. 5 июля здесь свои хиты исполнят Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, Ваня Дмитриенко, IOWA и nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS. На Белую сцену выйдут Хаски, Toxi$, Jakone, A.V.G, КУОК, Whole Lotta Swag, Минаева, ICEGERGERT и DK. А на Фиолетовую — NEMIGA, uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich.Во второй день, 6 июля, на Синей сцене выступит "несекретный" гость — один из самых ожидаемых артистов VK Fest. Именно его чаще всего просили пригласить на фестиваль в официальных сообществах события. Здесь же лучшие треки исполнят Клава Кока, ZOLOTO, Mary Gu, NILETTO, Джиган, MONA, ELMAN, TONI, "Комната культуры" и BEARWOLF. На Белую сцену выйдут SALUKI, Тося Чайкина, Дора, Антоха МС, JANAGA, BLIZKEY и CAPTOWN. На Фиолетовую — Marytale, Элли на маковом поле, Beautiful Boys, Свят, мартин, Лилая, passmurny и ПЛУТТО.Электронная сцена Радио Рекорд в Петербурге — это традиция VK Fest с 2015 года. 5 июля в Парке 300-летия на ней выступят Xtralovable, КТО DJ?, Turbosh, Lady Waks, DJ M.E.G. и FEEL. 6 июля — DJ BALDIN, ZeSKULLZ, DJ Groove, Shapov, Swanky Tunes и Filatov & Karas.Зона инфлюенсеров: выступления, автограф-сессии и челленджи со звёздамиВедущими сцены инфлюенсеров станут Карина Кросс, Илья Куруч, МИЛАНА ХАМЕТОВА, Алексей Столяров, Никита Сударь и Наташа Гасанханова. Здесь пройдут музыкальные выступления и интерактивы со зрителями.Среди звёздных гостей — Betsy, "Импровизаторы", Милана Филимонова, Настя Кош, Марьяна Локель, Серёжа ОМГ, Люба Бич, Маша и Роберт Герберы (The Gerbers), Абрикоса, Карина Кагра, BITTUEV, Виталий Сидельников, Кейт Шумская, Ваша Милаша, Алексей Столяров, Никита Сударь, Настя Рыжик, Алана Чочиева, Арина Балерина, Кирилл Малышев, Тоша Че, Анжела Шарова, Аня Виноград и Cэнди Чикс, Tamik, Kamil и AminKa, Sofi Shine, SteshOK, ROLDOZZZER, Kristi Krime, Евгения Алхимова, Даша Дошик, Bad Barbie, неверли, Карина Карамбейби, Лунаком, Nelly Mes, Amirchik, Lpshkaa, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Амина TENDERLYBAE, ЦУ Е ФА, АСЛАН ШУКАША, NANSI & SIDOROV, ЕГОР ШИП, Аня Pokrov, VEIGEL, Вадим Спириденков, Rakhim, MILANA STAR, Леон Кемстач, Аня Руднева, Wicsur, Даник, Utopia Show.В Парке 300-летия 5 и 6 июля в специальных корнерах состоятся автограф-сессии с инфлюенсерами, на которых гости смогут сфотографироваться и взять автографы. С поклонниками встретятся Rakhim, ZLATA & MIROSLAVA, Adrenalin House, Илья Куруч, Никита Сударь, Аня Pokrov, MILANA STAR, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, Амина TENDERLYBAE, Betsy, ЦУ Е ФА, АСЛАН ШУКАША, Вадим Спириденков, Карина Кросс, "Импровизаторы", Utopia Show, Алексей Столяров. Список будет дополняться.На VK Fest в Санкт-Петербурге откроется Дом инфлюенсеров — интерактивное пространство, где гости фестиваля смогут встретиться с блогерами и поучаствовать с ними в разных активностях. Дом поделён на секции: "Красота", "Мода", "Спорт", "Аркадная", "Челленджи" и "Игровая". Здесь пройдут спортивные соревнования, мастер-классы по макияжу и кастомизации аксессуаров, челленджи с инфлюенсерами.В зоне появится музыкальная студия "По каверочку". Здесь NANSI & SIDOROV снимут специальные выпуски одноимённого шоу для VK Видео, а зрители смогут записать собственные каверы. Рядом будет работать интерактивная зона Дани Кластера с его изобретениями из видеороликов.VK Лекторий: русский балет, жизнь иностранцев в России и современный облик Санкт-ПетербургаВ VK Лектории Ксения Собчак и первая солистка Мариинского театра Мария Хорева поговорят о наследии и эволюции русского балета, а также о театре. Формирование образа современного Петербурга обсудят арт-директор музея "Полторы комнаты" Анна Маленкова, основатель конфетной фабрики "Культура" Дмитрий Рязанов и основательница культурного пространства "Третье место" Ольга Звагольская.О том, можно ли зарабатывать, играя в компьютерные игры, порассуждают стример и видеоблогер Buster, основатель ETC AGENCY Леонид Наумцев и блогер № 1 в тематике RUST CheZee. О жизни иностранцев в России поговорят итальянский пианист, блогер Лоренцо Баньяти и ресторатор, концепт-шеф, основатель SARTORIA LAMBERTI Уиллиам Ламберти. Прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова расскажет о закулисье театрального мира, а телеведущая Роза Сябитова — про роль социальных сетей в построении отношений и поиске любви.Зона "Дети": день рождения "Трёх котов", стенды "Горыныча" и "Чебурашки-2"Зона "Творчество": мастер-классы, перформансы художников и VR-путешествие во времениЗона "Развлечения": квизы, настолки и гадания на ТароЗона "Спорт": яхты, скалодром и активности от клубов "Зенита"Зона "Драйв": автовыставки, показательные заезды и гонки на симуляторахЗона "Видеоигры": ретроигры, надувные фигуры с мемами и танцы сумоистовЗона "Технологии": роборука, хоккей в VR и электромобиль будущегоЗона "Косплей": кавер-дэнс, "Тайная комната" и Страна чудесИнтерактивы от продуктов VKЗона "Еда": стритфуд, напитки и кухни народов мираНа фудкорте гостей ждёт широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков. Можно попробовать блюда корейской, японской, вьетнамской, китайской, итальянской и русской кухни. В зоне появятся точки с веганской и ПП-едой.Если у ребёнка особое питание, то рекомендуется взять с собой справку от врача.VK Fest уже состоялся в Челябинске, Сириусе и Казани. 5 и 6 июля фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, 19 и 20 июля отправится в Москву. Билеты — на vkfest.ru

