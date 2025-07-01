https://ria.ru/20250701/sandu-2026583219.html

В Госдуме обвинили Санду в превращении Молдавии в полигон для диктатуры ЕС

В Госдуме обвинили Санду в превращении Молдавии в полигон для диктатуры ЕС - РИА Новости, 01.07.2025

В Госдуме обвинили Санду в превращении Молдавии в полигон для диктатуры ЕС

Президент Молдавии Майя Санду, уничтожая оппозицию, превращают страну в полигон для румынской оккупации и европейской диктатуры, сообщила РИА Новости депутат... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:24:00+03:00

2025-07-01T17:24:00+03:00

2025-07-01T17:24:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

урсула фон дер ляйен

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, уничтожая оппозицию, превращают страну в полигон для румынской оккупации и европейской диктатуры, сообщила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул. Против нее в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Во вторник прокурор Геннадий Епуре заявил, что прокуратура Молдавии просит суд Кишинева осудить Гуцул на девять лет лишения свободы с запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. "Уничтожая оппозицию, правящая партия "Действие и солидарность" (PAS - ред.) во главе с Майей Санду не просто игнорирует интересы народа, она превращает страну в полигон для румынской оккупации и европейской диктатуры", - сказала Аршинова. Депутат заявила, что Гуцул давно стала символом сопротивления, отстаивая интересы своего народа и право говорить правду. Однако власти Молдавии вместо диалога избрали путь репрессий. Аршинова отметила, что приговор Гуцул могут вынести перед визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая собирается приехать, чтобы убедить молдаван в законности действий партии PAS. По мнению депутата, действия Санду и правящей партии стирают молдавскую идентичность и навязывают чуждую культуру. На фоне борьбы с оппозицией в стране продолжается кризис с ростом цен и снижением зарплат, а любое инакомыслие объявляется "российским влиянием". "Пока Евгения Гуцул в кандалах, Санду готовится к встрече с фон дер Ляйен, одного из главных архитекторов политики, разрушающей суверенитет и достоинство Молдовы. Судя по всему, "сад Европы" возможен лишь, когда оппозиция в тюрьмах, а обнищавший народ уезжает из страны по 100 тысяч человек каждый год на поиски лучшей жизни. Но молдаване - жизнерадостный и трудолюбивый народ... И на этих парламентских выборах они проголосуют так, как им подскажет сердце, а не брюссельский бюрократ", - заключила она. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока - 13 августа.

https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, урсула фон дер ляйен, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз