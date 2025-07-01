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Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными - РИА Новости, 01.07.2025
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными
Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:02:00+03:00
2025-07-01T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Одним из основных источников угроз общественной безопасности продолжает оставаться деятельность иностранных и международных организаций, направленные на подрыв основ конституционного строя безопасности нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций", - рассказал он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Хохлов отметил, что деятельность подобных организаций так или иначе нацелена на дискредитацию руководства России и проводимой им внутренней и внешней политики, а также на вмешательство в выборы всех уровней власти в России.
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россия, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными
Генпрокуратура за полгода признала 44 организации нежелательными в России