Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/rossiya-2026593491.html
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными - РИА Новости, 01.07.2025
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными
Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:02:00+03:00
2025-07-01T18:02:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_b6200fbeab0687a595718d7059803516.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов. "Одним из основных источников угроз общественной безопасности продолжает оставаться деятельность иностранных и международных организаций, направленные на подрыв основ конституционного строя безопасности нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций", - рассказал он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Хохлов отметил, что деятельность подобных организаций так или иначе нацелена на дискредитацию руководства России и проводимой им внутренней и внешней политики, а также на вмешательство в выборы всех уровней власти в России.
https://ria.ru/20250701/agent-2026472713.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102554/43/1025544378_621:0:3352:2048_1920x0_80_0_0_310cc0b4f43ca9a5951764646162cf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф, совет федерации рф, общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Генпрокуратура за шесть месяцев признала 44 организации нежелательными

Генпрокуратура за полгода признала 44 организации нежелательными в России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Генпрокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России, рассказал начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Юрий Хохлов.
"Одним из основных источников угроз общественной безопасности продолжает оставаться деятельность иностранных и международных организаций, направленные на подрыв основ конституционного строя безопасности нашей страны. Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций", - рассказал он на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.
Хохлов отметил, что деятельность подобных организаций так или иначе нацелена на дискредитацию руководства России и проводимой им внутренней и внешней политики, а также на вмешательство в выборы всех уровней власти в России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В ГД внесли проект об уголовной ответственности иноагентов при нарушениях
Вчера, 11:47
 
РоссияГенеральная прокуратура РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала