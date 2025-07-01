https://ria.ru/20250701/rossiya-2026570683.html

Опрос показал, сколько россиян верят в улучшение жизни в стране

Опрос показал, сколько россиян верят в улучшение жизни в стране - РИА Новости, 01.07.2025

Опрос показал, сколько россиян верят в улучшение жизни в стране

Четверо из десяти (41%) россиян считают, что в ближайшие три-пять лет жизнь в стране станет лучше, 48% опрошенных верят, что в жизни их семьи за это время... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:49:00+03:00

2025-07-01T16:49:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четверо из десяти (41%) россиян считают, что в ближайшие три-пять лет жизнь в стране станет лучше, 48% опрошенных верят, что в жизни их семьи за это время произойдут положительные изменения, следует из данных опроса ФОМ. Более 40% респондентов считают, что в срок от трех до пяти лет жизнь в России станет лучше, 21% не ждет перемен в стране, 15% боятся ухудшений. Почти половина (48%) граждан полагают, что в этот период жизни их семьи улучшится. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ФОМ, более трети (35%) россиян ожидают позитивных изменений в жизни страны в ближайшие полгода-год, 35% считают, что за это время ничего не изменится, 12% предполагают, что жизнь станет хуже. В своей жизни в этот срок 39% россиян ждут улучшений. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 30 мая - 1 июня 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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общество, россия, фонд "общественное мнение"