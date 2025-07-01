https://ria.ru/20250701/rossiya-2026298195.html

Определено обязательное условие победы России в "производственной войне"

Определено обязательное условие победы России в "производственной войне" - РИА Новости, 01.07.2025

Определено обязательное условие победы России в "производственной войне"

Текущую ситуацию в мире Владимир Путин характеризует как "тектонические процессы глобальной трансформации". Человечество погружается в кризис либерализма, и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:00:00+03:00

2025-07-01T08:03:00+03:00

аналитика

россия

в мире

промышленность

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026303726_0:81:1680:1027_1920x0_80_0_0_c188a7bdfbe64adf76672c649dcfe0f8.jpg

Текущую ситуацию в мире Владимир Путин характеризует как "тектонические процессы глобальной трансформации". Человечество погружается в кризис либерализма, и сопровождается этот процесс возвратом к жесткому противостоянию империй. Соответственно, в экономике на смену постулату о невмешательстве государства в рыночное саморегулирование приходит протекционизм и разумная автаркия.Государства Глобального Севера делают ставку на суверенитет, но в период расцвета глобализации стихийное развитие международного разделения труда так широко разветвило производственные цепочки, что возврат даже наиболее развитых стран к самодостаточности представляет собой сложнейшую задачу.США и Великобритания, в том числе через офшоры, замкнули на себя центры формирования прибыли, однако во многом утратили ключевые производственные компетенции. Пример тому — переезд знаковых немецких промышленных предприятий в США из-за роста издержек, в основном энергетических. В одном только автомобилестроении это коснулось таких столпов, как Volkswagen, Mercedes-Benz, Porsche.На практике смена локализации оказалась непростым делом. У принимающей стороны возникла острая проблема в инженерных кадрах. В отдельных случаях для США оказалось проблемой даже банальная сборка того оборудования, которое было демонтировано в Старом Свете и доставлено. Что уж говорить о нестандартных инженерных задачах, которые при реиндустриализации возникают на каждом шагу.Вернемся к нашей стране. По выражению генсека НАТО Марка Рютте, этот военный блок вступил сегодня с Россией в "производственную войну". И речь идет не только о соревновании в области создания новейших образцов вооружений. Рютте говорил о промышленных инновациях в широком смысле. Принимаются целевые долгосрочные программы, обеспеченные мощной индустриальной базой, инвестициями, кадрами.Россией тоже декларируется реиндустриализация, но главная цель как всегда распылена между двумя десятками национальных проектов. Связь между ними, как правило, не прослеживается, поэтому и синергии нет. Скажем, проект "Эффективная и конкурентная экономика" живет своей жизнью, собственными показателями и ответственными исполнителями. У проектов "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Экономика данных" — свои планы и задачи. Если в какой-то точке они сойдутся и приведут к появлению хотя бы одного нового инновационного промышленного продукта, то это будет скорее случайностью, чем логическим следствием проектной работы.Та же проблема и с наиболее близким к образованию проектом "Кадры". Под его флагом создаются сотни центров карьеры на базе вузов, 390 тысяч человек к 2030 году пройдут через независимую оценку квалификации. Поможет ли это реиндустриализации? Вряд ли.Анализируя успехи первых полутора пятилеток в 1935 году, Иосиф Сталин объяснил, за счет чего получены новые отрасли промышленности. Он уложил главную составляющую процесса в три слова "Кадры решают все!". Страна с нуля научилась серийно производить современные станки, тракторы, автомобили, военную технику.Сегодня перед Россией стоит более сложная задача. Как фронту нужен тыл, так и сугубо военному производству необходима мощная поддержка промышленности широкого назначения. В частности, станкостроения, электроники, производства современных конструкционных материалов.И что мы видим в кадровой политике и ее основе — образовании? Слово тому же Иосифу Виссарионовичу: "Сумбур вместо музыки". В советское время страна развивалась по пятилетним планам с использованием межотраслевых балансовых моделей. Сегодня даже в пределах одной отрасли вместо единого вектора развития мы видим череду сменяющих друг друга программ "освоения бюджетных ассигнований". Если спуститься с уровня нацпроектов в сферу образования, мы столкнемся все с тем же несвязным набором программ с неясными конечными целями. "Передовые инженерные школы" слабо корреспондируются с программой "Приоритет 2030", и далее в том же духе.По величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, Россия сегодня на четвертом месте в мире, но что дальше? История, наука и практика доказывают, что рост значимости любой державы связан прежде всего с ростом ее промышленной капитализации.1. Основой лидерства нашей страны должна являться реиндустриализация экономики через эффективное использование уникального природного капитала. В России сосредоточено более 20% мировых запасов природных ресурсов. Совокупная стоимость наших природных ресурсов в разы больше, чем показатели США. Это более 100 триллионов долларов. Кроме того, Россия унаследовала высокотехнологическую техногенную инфраструктуру, а в космической и ядерной областях находится на передовых позициях.2. В социальной сфере промышленное развитие должно сопровождаться созданием привлекательного социального облика регионов. Эта возможно только с одновременным решением проблемы доступного жилья. Например, программа "Мой дом".3. Финансовой подпиткой реиндустриализации должны стать механизмы целевого кредитования на цели расширения и модернизации производств. И доступ к финансовым ресурсам для инновационного развития — по ставке не выше одного-двух процентов годовых, при жестком государственном контроле целевого использования.4. Будущее суверенной экономики за планово-рыночным характером. Ее основой должно стать государственное планирование, сочетающееся с частной собственностью, предпринимательской деятельностью и рыночной конкуренцией.5. Как следствие — потребуется массовое "производство" "инженеров-практиков" и "инженеров-исследователей", вооруженных новым инновационным мировоззрением.Методологию освоения образовательной программы мы в Санкт-Петербургском горном университете строили с учетом этих предпосылок.Предусматривается четкое целеполагание: устремления каждой отдельной личности должны быть увязаны с общим вектором развития государства. Через уважение к специальности, обретение широкого мировоззрения в своей области деятельности, в том числе понимание передовых научных достижений. Преподаватель, как субъект этой цели, взаимодействует со студентом совместно с производственными и педагогическими наставниками. Только в этом случае работа будет системной.Высшее инженерное образование уже в базовом варианте должно ориентироваться на подготовку кадров нового качества, владеющих фундаментальными теоретическими знаниями, глубоко закрепленными на практике. Продолжительность обучения должна учитывать особенности профессий, требующих сложной многолетней подготовки, таких как инженеры минерально-сырьевого комплекса (пять-шесть лет). При этом существующее "ядро" модуля общеобразовательных и общетехнических дисциплин едино для всех инженерных специальностей.За рамками "ядра" углубленные знания по физике, химии и другим дисциплинам этого модуля должны включаться в профессиональный модуль как прикладные дисциплины. Вузовская подготовка в свою очередь должна опираться на модуль всех предметов предшествующего (школьного) образования, а не отдельных предметов, по которым школьники сдают ЕГЭ по выбору.Базовое инженерное образование должно учитывать развитие цифровизации, в частности искусственного интеллекта. Нейросети стремительно обесценивают традиционные понятия о качестве вузовской подготовки, об оценке уровня остаточных знаний. Информационные технологии освобождают специалиста от рутинных операций, поэтому высшее техническое образование должно концентрировать внимание на подготовке инженеров, способных к самостоятельной творческой деятельности. Подготовить инженера-творца непросто, но для страны сегодня это вопрос выживания."Специализированное высшее образование", обозначенное в президентском указе о пилотном проекте, не является уровнем высшего образования. Это либо переподготовка, либо получение новых компетенций и знаний (наука), либо освоение новых технологий. Так, для работы с недрами инженерам требуются программы переподготовки, рассчитанные на обучение от одного до трех лет с получением второго диплома.Санкт-Петербургский горный университет реализует свою новую образовательную модель уже третий год. По ней обучается более четырех тысяч студентов. В этом году в старейший технический вуз страны поступят еще 2,5 тысячи абитуриентов. Через пять-шесть лет они выйдут из стен вуза с дипломами инженера, за которыми будет стоять принципиально новый подход к образованию. Вуз готовит выпускников, способных осуществлять все виды профессиональной деятельности, определяемые образовательным стандартом по направлению или специальности. Кроме того, они будут владеть как минимум двумя рабочими специальностями и восемью дополнительными профессиональными компетенциями. От трех до восьми процентов студентов, освоивших курс "Основы формирования новых знаний", получивших опыт исследовательской работы в лабораториях в составе научных групп, могут претендовать на второй диплом "Инженер-исследователь" после защиты на Научном совете вуза.Важны и так называемые Soft skills, гибкие надпрофессиональные навыки. В сфере коммуникаций выпускнику вуза необходимо владение литературной, деловой письменной и устной речью на родном языке, а также как минимум на одном из распространенных в мире иностранных языков. Далее — продвинутые навыки компьютерного пользователя. Управленческие компетенции: знание психологии и этики общения, навыки руководства профессиональной группой или коллективом, умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать проблемы, способность к планированию, готовность реализовывать план и нести ответственность.Кроме того, мы уделяем внимание формированию устойчивого, осознанного позитивного отношения к своей профессии, стремления к постоянному личностному и профессиональному совершенствованию. Инженер также должен владеть базовыми экономическими понятиями, методами технико-экономического анализа производства с целью его рационализации, оптимизации и реновации, инструментарием экологического обеспечения производства. Не обойтись и без понимания тенденций и основных направлений развития науки и техники.Диплом российского инженера нового качества будет "весить" несравненно больше, чем нынешний. Понятно, что и выпуск таких инженеров в количественном отношении в целом по стране неизбежно сократится. И это будет не отходом от идеи повышения доступности высшего образования, а преодолением его девальвации. Существенная часть студенческого потока пополнит ряды качественного среднего профессионального образования, перед которым индустриализация ставит свои важные задачи.

https://ria.ru/20250627/putin-2025907967.html

https://ria.ru/20250520/stalin-2017921023.html

https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html

https://ria.ru/20250514/inzhenery-2016725455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Литвиненко https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997785214_865:40:2790:1965_100x100_80_0_0_105372289b130a204daede7aaef0e59b.jpg

аналитика, россия, в мире, промышленность, образование