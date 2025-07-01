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В посольстве России высказались о новой британской схеме FIRS - РИА Новости, 01.07.2025
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18:52 01.07.2025 (обновлено: 19:01 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/rossijane-2026602359.html
В посольстве России высказались о новой британской схеме FIRS
В посольстве России высказались о новой британской схеме FIRS - РИА Новости, 01.07.2025
В посольстве России высказались о новой британской схеме FIRS
Российские граждане оказались в особо уязвимом положении после запуска в Британии схемы регистрации иновлияния, ситуацию усугубляет преднамеренно размытый... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:52:00+03:00
2025-07-01T19:01:00+03:00
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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Российские граждане оказались в особо уязвимом положении после запуска в Британии схемы регистрации иновлияния, ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, говорится в комментарии посольства России в Лондоне. Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий, "усиленный" режим контроля. Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом. "Констатируем, что в особо уязвимом положении после запуска схемы оказываются именно российские граждане и соотечественники. Ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, опубликованных Хоум-офисом", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. Дипмиссия призывает граждан и соотечественников к осмотрительности в случаях, которые могут гипотетически подпадать под действие схемы, и рекомендует проводить консультации с юристом, а также информировать посольство о случаях злоупотребления и неоправданного применения нового закона. Внедрение FIRS является не только репрессивным и дискриминационным шагом, но и расходится с обязательствами Лондона в сфере прав человека, подчеркивает посольство. "Попытки официального Лондона придать налет легитимности этому недружественному шагу, объяснив его мнимой заботой о национальной безопасности страны, не могут скрыть репрессивную и дискриминационную природу новой Схемы. Ее внедрение явственно расходится с обязательствами Соединенного Королевства в рамках основополагающих международных актов в сфере прав человека и основных свобод, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, и свидетельствует о дальнейшем укреплении антидемократических тенденций в развитии современной британской государственности", - говорится в комментарии.
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в мире, лондон, великобритания, россия
В мире, Лондон, Великобритания, Россия
В посольстве России высказались о новой британской схеме FIRS

Посольство: россияне оказались в уязвимом положении после запуска FIRS Лондоном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Российские граждане оказались в особо уязвимом положении после запуска в Британии схемы регистрации иновлияния, ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, говорится в комментарии посольства России в Лондоне.
Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий, "усиленный" режим контроля. Усиленный режим контроля в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Все нарушения, связанные с регистрацией в FIRS, караются тюремным заключением сроком до пяти лет и/или штрафом.
"Констатируем, что в особо уязвимом положении после запуска схемы оказываются именно российские граждане и соотечественники. Ситуацию усугубляет преднамеренно размытый характер соответствующих инструкций, опубликованных Хоум-офисом", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Дипмиссия призывает граждан и соотечественников к осмотрительности в случаях, которые могут гипотетически подпадать под действие схемы, и рекомендует проводить консультации с юристом, а также информировать посольство о случаях злоупотребления и неоправданного применения нового закона.
Внедрение FIRS является не только репрессивным и дискриминационным шагом, но и расходится с обязательствами Лондона в сфере прав человека, подчеркивает посольство.
"Попытки официального Лондона придать налет легитимности этому недружественному шагу, объяснив его мнимой заботой о национальной безопасности страны, не могут скрыть репрессивную и дискриминационную природу новой Схемы. Ее внедрение явственно расходится с обязательствами Соединенного Королевства в рамках основополагающих международных актов в сфере прав человека и основных свобод, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, и свидетельствует о дальнейшем укреплении антидемократических тенденций в развитии современной британской государственности", - говорится в комментарии.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния
24 мая, 07:03
 
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