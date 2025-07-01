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АНО "Евразия" создала группу по единому образованию России и Киргизии

АНО "Евразия" создала группу по единому образованию России и Киргизии - РИА Новости, 01.07.2025

АНО "Евразия" создала группу по единому образованию России и Киргизии

Автономная некоммерческая организация "Евразия" создала межгосударственную рабочую группу для разработки принципов единого образовательного пространства России... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:20:00+03:00

2025-07-01T22:20:00+03:00

2025-07-01T22:20:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Евразия" создала межгосударственную рабочую группу для разработки принципов единого образовательного пространства России и Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. "Автономная некоммерческая организация "Евразия" собрала межгосударственную рабочую группу для разработки принципов единого образовательного пространства России и Кыргызстана. Стороны договорились о запуске программ дошкольного изучения русского языка, поддержке преподавателей русского, а также о создании мотивационных механизмов для подготовки будущих педагогов. Речь идет о преподавателях как русского языка, так и других предметов на русском: математики, химии и так далее", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что рабочей группой выработан единый подход к преподаванию истории с учетом российских и киргизских учебников, чтобы исключить противоречия и сохранить общий вектор культурного и исторического взаимодействия между двумя странами. Участники рабочей группы также обсудили создание общей платформы для реализации проекта, привлечение к нему стран ЕАЭС и других государств. Представители АНО "Евразия" подчеркнули, что организация готова выступить в роли оператора для всех ведомств, входящих в состав рабочей группы. "Между нашими странами выстроены очень тесные связи в сфере образования. Мы реализуем масштабные гуманитарные программы. В Кыргызстане строятся девять совместных школ, продолжаются поставки учебников. Активно работаем в части повышения квалификации учителей русского языка и других предметов. В свою очередь, в Кыргызстане есть интересный опыт подготовки педагогических кадров. Уверен, что создание совместной межгосударственной рабочей группы позволит синхронизировать нашу деятельность и сформировать единый план действий для дальнейшего взаимодействия на благо наших детей, их будущего и ради крепких, добрососедских отношений между нашими народами", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба. Уточняется, что по итогам встречи участники рабочей группы договорились сформировать концепцию единого образовательного пространства, которая станет основополагающим документом для дальнейших действий. Также будет подготовлен проект дорожной карты, в которую включат все озвученные на заседании вопросы В состав рабочей группы вошли главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня", член Попечительского совета АНО "Евразия" Маргарита Симоньян, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, первый зампред кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев, министр науки, высшего образования и инноваций КР Бактияр Орозов, министр просвещения КР Догдуркул Кендирбаева, первый замминистра цифрового развития и инновационных технологий КР Нурсултан Кубанов, первый замминистра иностранных дел КР Асеин Исаев, депутат Госдумы РФ и председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. С предложением создать единое образовательное пространство на территории двух стран к российскому лидеру Владимиру Путину обратился президент Киргизии Садыр Жапаров. На полях ПМЭФ-2025 Кравцов, Аршинова, Амангельдиев и Кендирбаева договорились, что работа в этом направлении начнется сразу после завершения форума. АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая на частные средства реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов.

https://ria.ru/20250425/minobrnauki--2013513222.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html

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общество, россия, киргизия, сергей кравцов, маргарита симоньян, михаил галузин, евразийский экономический союз, госдума рф, в мире