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Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год - РИА Новости, 01.07.2025
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15:43 01.07.2025 (обновлено: 16:25 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/rossija-2026544953.html
Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год
Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год - РИА Новости, 01.07.2025
Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год
С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:43:00+03:00
2025-07-01T16:25:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал глава правительства на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан. Премьер отметил, что с 1 января страховые пенсии подняли на 7,3 процента, а затем по поручению президента дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5 процента. "Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан", — добавил Мишустин.Другие заявления премьера:
https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html
https://ria.ru/20250629/pensija-2026078560.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Хорошие новости
Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

Мишустин: страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал глава правительства на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан.
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Премьер отметил, что с 1 января страховые пенсии подняли на 7,3 процента, а затем по поручению президента дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5 процента.
"Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан", — добавил Мишустин.
Другие заявления премьера:
  • уровень бедности в России по итогам 2024 года составил 7,2 процента;
  • к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей;
  • правительство увеличивает МРОТ темпами, опережающими инфляцию;
  • единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало;
  • власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий.
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