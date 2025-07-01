https://ria.ru/20250701/rossija-2026544953.html

Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год - РИА Новости, 01.07.2025

Страховые пенсии в России будут увеличиваться дважды в год

С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:43:00+03:00

2025-07-01T15:43:00+03:00

2025-07-01T16:25:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. С 2026-го страховые пенсии в России будут повышать дважды в год, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "С 2026 года их страховые пенсии — тех, кто вышел на заслуженный отдых, — станут дважды увеличиваться: с февраля — к уровню инфляции за прошедший год и с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда", — сказал глава правительства на стратегической сессии о снижении уровня бедности и увеличении реальных доходов граждан. Премьер отметил, что с 1 января страховые пенсии подняли на 7,3 процента, а затем по поручению президента дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5 процента. "Очень важно, что по инициативе главы государства возобновили индексацию страховых пенсий для работающих граждан", — добавил Мишустин.Другие заявления премьера:

https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html

https://ria.ru/20250629/pensija-2026078560.html

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