https://ria.ru/20250701/rossija-2026507982.html
В "России сегодня" выразили обеспокоенность задержанием журналистов в Баку
В "России сегодня" выразили обеспокоенность задержанием журналистов в Баку - РИА Новости, 01.07.2025
В "России сегодня" выразили обеспокоенность задержанием журналистов в Баку
В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:47:00+03:00
2025-07-01T13:47:00+03:00
2025-07-01T13:47:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В медиагруппе "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы. "В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции - граждан Азербайджана", - следует из заявления. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
2025-07-01T13:47
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в мире, азербайджан, баку, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, миа "россия сегодня"
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, МИА "Россия сегодня"
В "России сегодня" выразили обеспокоенность задержанием журналистов в Баку
"Россия сегодня" обеспокоена задержанием в Баку двух журналистов Sputnik