https://ria.ru/20250701/rossija-2026496027.html
Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией
Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией - РИА Новости, 01.07.2025
Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией
Россия поддерживает отношения с действующим сирийским руководством, у Москвы есть свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:14:00+03:00
2025-07-01T13:14:00+03:00
2025-07-01T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поддерживает отношения с действующим сирийским руководством, у Москвы есть свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством. Будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией
Песков: Россия поддерживает отношения с действующим сирийским руководством