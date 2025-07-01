https://ria.ru/20250701/rossija-2026496027.html

Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией

Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией - РИА Новости, 01.07.2025

Песков ответил на вопрос об отношениях с Сирией

Россия поддерживает отношения с действующим сирийским руководством, у Москвы есть свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:14:00+03:00

2025-07-01T13:14:00+03:00

2025-07-01T13:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия поддерживает отношения с действующим сирийским руководством, у Москвы есть свои интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы поддерживаем наши отношения с нынешним сирийским руководством. Будем это делать и впредь. У нас есть свои интересы в Сирии", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250514/peskov-2016933721.html

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