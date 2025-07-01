https://ria.ru/20250701/rossija-2026428838.html

Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом

Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом - РИА Новости, 01.07.2025

Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом

Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:10:00+03:00

2025-07-01T06:10:00+03:00

2025-07-01T06:10:00+03:00

в мире

россия

вена

юлия жданова

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026262352_0:831:1536:1695_1920x0_80_0_0_2a11871c6e5236cd5d4314d64c304c25.jpg

ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учёте интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности", - отметила дипломат.

https://ria.ru/20250629/zapad-2026093953.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вена, юлия жданова, обсе