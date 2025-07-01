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Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом - РИА Новости, 01.07.2025
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06:10 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/rossija-2026428838.html
Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом
Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом - РИА Новости, 01.07.2025
Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом
Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:10:00+03:00
2025-07-01T06:10:00+03:00
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учёте интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности", - отметила дипломат.
https://ria.ru/20250629/zapad-2026093953.html
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в мире, россия, вена, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ
Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом

Жданова: Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом

© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениямиГлава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учёте интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности", - отметила дипломат.
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