Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом
Жданова: Россия выступает против прямого военного столкновения с Западом
© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениямиГлава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова
© Фото предоставлено делегацией РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Россия настойчиво выступает против прямого военного столкновения с Западом и придерживается курса на прочный мир, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Российская Федерация со всей ответственностью последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Нам нужен прочный мир, основанный на взаимном учёте интересов и центральном для ОБСЕ принципе неделимости безопасности", - отметила дипломат.