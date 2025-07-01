https://ria.ru/20250701/rossija-2026409435.html

МФО не смогут использовать данные кредитной истории при выдаче займов

МФО не смогут использовать данные кредитной истории при выдаче займов - РИА Новости, 01.07.2025

МФО не смогут использовать данные кредитной истории при выдаче займов

Кредиторы в России при выдаче потребительского займа должны теперь использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы заемщика,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:32:00+03:00

2025-07-01T00:32:00+03:00

2025-07-01T00:32:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кредиторы в России при выдаче потребительского займа должны теперь использовать только актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы заемщика, соответствующее указание Банка России вступило в силу с 1 июля. Так, ЦБ своим актом исключил возможность использования кредитными и микрофинансовыми организациями при оценке величины среднемесячного дохода заемщика в целях расчета показателя его долговой нагрузки сведений из кредитных отчетов, представляемых бюро кредитных историй. Эта мера была разработана во исполнение поручений президента РФ об установлении обязанности кредиторов использовать актуальную официальную информацию о доходах физлица при принятии решения о предоставлении ему потребительского займа. В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР" прокомментировали РИА Новости вступление в силу акта ЦБ, указав, что ситуация на рынке МФО стабильна, поскольку бизнес-модели крупнейших организаций адаптированы к внешним изменениям. "Сокращение источников, подтверждающих косвенно доход, приводит к тому, что при наличии спроса на заемные средства у населения, он смещается в сторону тех, кто не требует никакого подтверждения, как правило, эти "лица" не состоят ни в одном реестре", - отметили при этом в пресс-службе. Там пояснили, что речь идет о нелегальных кредиторах, которые не проверяют клиентов, и обращение к которым может иметь опасный характер. "Инициатива повлияет, в первую очередь, на тех заемщиков, которые не могут подтвердить официально все свои доходы, а их по разным оценкам от 20 до 30 миллионов человек", - заключили в СРО "МиР".

https://ria.ru/20250211/kredity-1998608093.html

https://ria.ru/20250409/mikrozaymy-2010264522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)