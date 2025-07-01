https://ria.ru/20250701/roskomnadzor-2026592622.html
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру - РИА Новости, 01.07.2025
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру
Количество DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру за последний год выросло вдвое, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:57:00+03:00
2025-07-01T17:57:00+03:00
2025-07-01T17:57:00+03:00
безопасность
технологии
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру за последний год выросло вдвое, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. "Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза", - сообщил он в рамках заседания в Совете Федерации. Субботин отметил, что в прошлом году ведомство ввело в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. Так, за время работы система помогла отразить более 15 тысяч таких атак, а с января по июнь 2025 года - более 5 тысяч. По словам замглавы ведомства, в период подготовки и проведения единого дня голосования РКН на постоянной основе ведет активную работу по различным инцидентам, связанным с выборами, совместно с территориальными органами на местах и во взаимодействии с Генпрокуратурой, ЦИК, МВД и ФСБ России. "Работу, ориентированную на противодействие попыткам вмешательства извне в выборы в Российской Федерации, нацеленную на обеспечение стабильности в информационном пространстве для реализации гражданами своих конституционных прав на свободу волеизъявления, продолжим в проактивном ключе", - добавил Субботин.
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Технологии, Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру
Роскомнадзор: количество DDoS-атак на информинфраструктуру за год выросло вдвое