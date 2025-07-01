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Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру - РИА Новости, 01.07.2025
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17:57 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/roskomnadzor-2026592622.html
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру - РИА Новости, 01.07.2025
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру
Количество DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру за последний год выросло вдвое, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:57:00+03:00
2025-07-01T17:57:00+03:00
безопасность
технологии
россия
вадим субботин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру за последний год выросло вдвое, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. "Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза", - сообщил он в рамках заседания в Совете Федерации. Субботин отметил, что в прошлом году ведомство ввело в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. Так, за время работы система помогла отразить более 15 тысяч таких атак, а с января по июнь 2025 года - более 5 тысяч. По словам замглавы ведомства, в период подготовки и проведения единого дня голосования РКН на постоянной основе ведет активную работу по различным инцидентам, связанным с выборами, совместно с территориальными органами на местах и во взаимодействии с Генпрокуратурой, ЦИК, МВД и ФСБ России. "Работу, ориентированную на противодействие попыткам вмешательства извне в выборы в Российской Федерации, нацеленную на обеспечение стабильности в информационном пространстве для реализации гражданами своих конституционных прав на свободу волеизъявления, продолжим в проактивном ключе", - добавил Субботин.
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безопасность, технологии, россия, вадим субботин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Безопасность, Технологии, Россия, Вадим Субботин, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Роскомнадзор заявил о росте числа DDoS-атак на информинфраструктуру

Роскомнадзор: количество DDoS-атак на информинфраструктуру за год выросло вдвое

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Количество DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру за последний год выросло вдвое, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
«
"Фиксируем также рост количества, продолжительности, мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза", - сообщил он в рамках заседания в Совете Федерации.
Субботин отметил, что в прошлом году ведомство ввело в эксплуатацию национальную систему противодействия DDoS-атакам. Так, за время работы система помогла отразить более 15 тысяч таких атак, а с января по июнь 2025 года - более 5 тысяч.
По словам замглавы ведомства, в период подготовки и проведения единого дня голосования РКН на постоянной основе ведет активную работу по различным инцидентам, связанным с выборами, совместно с территориальными органами на местах и во взаимодействии с Генпрокуратурой, ЦИК, МВД и ФСБ России.
"Работу, ориентированную на противодействие попыткам вмешательства извне в выборы в Российской Федерации, нацеленную на обеспечение стабильности в информационном пространстве для реализации гражданами своих конституционных прав на свободу волеизъявления, продолжим в проактивном ключе", - добавил Субботин.
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БезопасностьТехнологииРоссияВадим СубботинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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