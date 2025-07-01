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"Другое Дело" и "Росатом" познакомят молодежь с историей атомной отрасли

"Другое Дело" и "Росатом" познакомят молодежь с историей атомной отрасли - РИА Новости, 01.07.2025

"Другое Дело" и "Росатом" познакомят молодежь с историей атомной отрасли

В честь 80-летия отечественной атомной промышленности проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Госкорпорация "Росатом"... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:00:00+03:00

2025-07-01T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". В честь 80-летия отечественной атомной промышленности проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Госкорпорация "Росатом" объявляют о старте совместного образовательного спецпроекта "Энергия Дела".Ключевым призом для тридцати победителей станут бесплатные четырехдневные образовательные путевки с экскурсионной программой в один из закрытых атомных городов России. Дополнительно 219 активных участников будут отмечены ценными призами и бонусными баллами в сервисе "Другое Дело" ВКонтакте.Спецпроект "Энергия Дела" знакомит молодое поколение с богатой историей становления и развития атомной отрасли в игровом формате. Участники узнают о том, как развивалась история Росатома, чем прославился Курчатов, в чем уникальность атомных городов, как стать эковолонтером, где обслуживают атомные ледоколы в нашей стране, как Росатом борется с засухой, сколько весит таблетка ядерного топлива и многое другое.Принять участие в проекте могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет через сервис "Другое Дело" ВКонтакте. Регистрация открыта до 20 июля включительно. А победителей марафона объявят до 31 июля.Программа спецпроекта в простой и увлекательной форме раскрывает многообразие сфер применения мирных атомных технологий в современном мире. Участники получат представление о том, как мощнейшие атомные ледоколы России прокладывают путь сквозь бескрайние арктические льды, как славное научно-промышленное наследие атомной отрасли СССР не только бережно сохраняется, но и динамично развивается в России сегодня, служа основой для новых достижений и национальной безопасности."Специальный проект "Энергия Дела" – это возможность для молодых ребят взглянуть на атомную отрасль через доступные им форматы. Тридцать победителей получат уникальный шанс – отправиться в путешествие в атомные города России. Для большинства участников это точно первый в жизни опыт посещения такой площадки. Приглашаем всех, кому интересна атомная отрасль, принять участие в этом проекте. Для вас это будут новые знания, которые сделают понятнее технологии будущего", – подчеркнул заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Геннадий Гурьянов."В год 80-летия атомной отрасли мы хотим привлечь особое внимание к истории атомной промышленности, популяризировать науку, технологии, познакомить молодежь с атомными городами, социальными проектами организаций атомной отрасли. В этом году мы впервые проводим партнерский марафон с "Другим Делом", в рамках которого молодежь сможет ближе познакомиться с атомной отраслью, узнать о корпоративных социальных практиках госкорпорации", – отметила директор проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности госкорпорации "Росатом" Анна Жигульская.Ранее "Другое Дело" и Госкорпорация "Росатом" уже реализовали ряд совместных инициатив. Одной из ключевых стала открытая дискуссия на форуме #МЫВМЕСТЕ, посвященная роли добра в медиа и формированию личного бренда волонтера. Ее участники обсудили, как сделать благотворительность устойчивым трендом, избежать выгорания, выстраивать коммуникации без шаблонов и эффективно использовать сторителлинг. В обсуждении приняли участие представители "Росатома", "Добро.Медиа", проекта "Другое Дело", а также приглашенные эксперты – Александр Цыпкин, Кирилл Диденок, Елизавета Арзамасова и другие.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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