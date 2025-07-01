https://ria.ru/20250701/rets-2026549947.html

Многоотраслевая деловая миссия компаний РФ прошла в Душанбе

Многоотраслевая деловая миссия компаний РФ прошла в Душанбе - РИА Новости, 01.07.2025

Многоотраслевая деловая миссия компаний РФ прошла в Душанбе

Многоотраслевая деловая миссия российских компаний состоялась в Душанбе, мероприятие продлилось два дня: 24 и 25 июня, сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:53:00+03:00

2025-07-01T15:53:00+03:00

2025-07-01T16:04:00+03:00

экономика

россия

таджикистан

душанбе

российский экспортный центр (рэц)

сколково

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний состоялась в Душанбе, мероприятие продлилось два дня: 24 и 25 июня, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Организатором ее выступил Российский экспортный центр. В деловой поездке участвовали 25 компаний из таких субъектов РФ, как Санкт-Петербург, Москва, Смоленская, Ростовская, Ярославская, Новосибирская, Московская, Нижегородская, Томская области, а также Республики Татарстан, Удмуртия, Адыгея и Хабаровский край. Были представлены различные отрасли: от продуктов питания и фармацевтики до строительства, информационных технологий и спецоборудования", - говорится в сообщении.В течение двух дней состоялось более 130 деловых встреч с не менее чем 40 потенциальными партнерами. Особое внимание уделялось выездным встречам в профильные государственные учреждения и торговые сети Таджикистана. Они позволили российским компаниям не только представить свою продукцию, но и наладить прямые контакты с ключевыми игроками местного рынка.В открытии бизнес-миссии 24 июня приняли участие руководитель РЭЦ в Таджикистане Зарифджон Ризаев, торговый представитель РФ в республике Александр Рыбас, а также представители Министерства экономического развития и торговли Таджикистана, Торгово-промышленной палаты и руководители ведущих компаний страны.Среди российских участников - "Наука, Техника, Медицина" из Томска с инновационными детскими зубными щетками премиум-сегмента, а также "Агротех Гумат" из Иркутской области, производитель препаратов на основе гуминовых кислот, способствующих повышению урожайности и устойчивости растений.Санкт-Петербургская компания "Алкор Био" презентовала новейшие разработки в диагностике наследственных заболеваний и аллергии, включая автоматический иммунохимический анализатор MagnoLIA. Представители IT-сектора из Санкт-Петербурга, "ОС Груп", предложили программное обеспечение для управления телекоммуникационной инфраструктурой и автоматизации клиентских сервисов."МедиКрафт" из технопарков "Сколково" и Новосибирского академгородка продемонстрировала современные медицинские изделия, разработанные с использованием научных достижений (контактные среды для инструментальной диагностики в медицине)."Наша продукция успешно представлена на рынках Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Беларуси и Узбекистана. Мы ведем экспортную деятельность с 2014 года и за это время неоднократно участвовали в международных выставках и бизнес-миссиях как самостоятельно, так и при поддержке Российского экспортного центра. Благодаря этому мы существенно увеличили объемы продаж и расширили географию присутствия. Мы активно участвуем в мероприятиях РЭЦ, поскольку уверены в их высоком качестве и эффективности результатов, которых сложно достичь в одиночку. Наша продукция благодаря стабильному высокому качеству, отличным потребительским характеристикам и конкурентоспособной цене пользуется заслуженным спросом на зарубежных рынках", - отмечает директор "МедиКрафт" Артем Юдин, его слова приводятся в сообщении.Российским экспортерам предоставляется значительная поддержка: компенсация 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, расходы на временную инфраструктуру, информационное продвижение и организацию. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров и сопровождает компании на каждом этапе. График бизнес-миссий и международных выставок на ближайшие два года доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

https://ria.ru/20250630/rets-2026282821.html

https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html

https://ria.ru/20250630/eksport-2026282008.html

россия

таджикистан

душанбе

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экономика, россия, таджикистан, душанбе, российский экспортный центр (рэц), сколково