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Россия заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 01.07.2025
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13:13 01.07.2025 (обновлено: 13:24 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/reshenie-2026495519.html
Россия заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем
Россия заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем - РИА Новости, 01.07.2025
Россия заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем
Россия заинтересована в том, чтобы добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:13:00+03:00
2025-07-01T13:24:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250701/peregovory-2026500018.html
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем

Песков: РФ заинтересована достигнуть решения по Украине дипломатическим путем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы добиться целей по ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе специальной военной операции, политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.
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Песков рассказал о согласовании нового раунда переговоров России и Украины
13:21
 
РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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