https://ria.ru/20250701/religiya-2026423123.html

В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей

В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей - РИА Новости, 01.07.2025

В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей

Работа Всемирного совета Церквей (ВСЦ) с каждым разом сопровождается повышением градуса политизированности дискуссий, ангажированность отдельных церквей в нем... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T04:20:00+03:00

2025-07-01T04:20:00+03:00

2025-07-01T04:20:00+03:00

религия

йоханнесбург

карлсруэ

женева (город)

русская православная церковь

всемирный совет церквей

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Работа Всемирного совета Церквей (ВСЦ) с каждым разом сопровождается повышением градуса политизированности дискуссий, ангажированность отдельных церквей в нем достигла невиданных пределов, заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви. "Увы, работа Всемирного совета церквей в последнее время неизменно отличается высоким градусом политизированности тех дискуссий, которые происходят на его полях. Это в полной мере касается и предыдущей Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в Карлсруэ в 2022 году, и прошлого заседания Центрального комитета в Женеве, и нынешнего в Йоханнесбурге", – сказал РИА Новости митрополит Антоний. Он отметил, что на полях работы ЦК ВСЦ обсуждалось, в частности, положение дел в секторе Газа, обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также положение дел на Украине. Члены делегации Московского патриархата участвовали в работе профильных комитетов, в которых они состоят, а также принимали участие в пленарных заседаниях, на которых рассматривались практические вопросы деятельности совета. "На мой взгляд, политическая ангажированность отдельных церквей-членов достигла прежде невиданных пределов, и это не может не сказываться на общем характере работы на площадках Всемирного совета церквей, который стремительно теряет свой уникальный статус места для межхристианского диалога", – заключил представитель Московского патриархата.

https://ria.ru/20250627/glava-2025948670.html

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йоханнесбург

карлсруэ

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

йоханнесбург, карлсруэ, женева (город), русская православная церковь, всемирный совет церквей, московский патриархат, религия