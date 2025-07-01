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В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей - РИА Новости, 01.07.2025
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Религия
 
04:20 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/religiya-2026423123.html
В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей
В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей - РИА Новости, 01.07.2025
В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей
Работа Всемирного совета Церквей (ВСЦ) с каждым разом сопровождается повышением градуса политизированности дискуссий, ангажированность отдельных церквей в нем... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T04:20:00+03:00
2025-07-01T04:20:00+03:00
религия
йоханнесбург
карлсруэ
женева (город)
русская православная церковь
всемирный совет церквей
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Работа Всемирного совета Церквей (ВСЦ) с каждым разом сопровождается повышением градуса политизированности дискуссий, ангажированность отдельных церквей в нем достигла невиданных пределов, заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви. "Увы, работа Всемирного совета церквей в последнее время неизменно отличается высоким градусом политизированности тех дискуссий, которые происходят на его полях. Это в полной мере касается и предыдущей Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в Карлсруэ в 2022 году, и прошлого заседания Центрального комитета в Женеве, и нынешнего в Йоханнесбурге", – сказал РИА Новости митрополит Антоний. Он отметил, что на полях работы ЦК ВСЦ обсуждалось, в частности, положение дел в секторе Газа, обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также положение дел на Украине. Члены делегации Московского патриархата участвовали в работе профильных комитетов, в которых они состоят, а также принимали участие в пленарных заседаниях, на которых рассматривались практические вопросы деятельности совета. "На мой взгляд, политическая ангажированность отдельных церквей-членов достигла прежде невиданных пределов, и это не может не сказываться на общем характере работы на площадках Всемирного совета церквей, который стремительно теряет свой уникальный статус места для межхристианского диалога", – заключил представитель Московского патриархата.
https://ria.ru/20250627/glava-2025948670.html
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йоханнесбург
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йоханнесбург, карлсруэ, женева (город), русская православная церковь, всемирный совет церквей, московский патриархат, религия
Религия, Йоханнесбург, Карлсруэ, Женева (город), Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Московский Патриархат, Религия
В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей

Митрополит Антоний: ангажированность ВСЦ достигла невиданных пределов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Работа Всемирного совета Церквей (ВСЦ) с каждым разом сопровождается повышением градуса политизированности дискуссий, ангажированность отдельных церквей в нем достигла невиданных пределов, заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви.
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27 июня, 21:48
"Увы, работа Всемирного совета церквей в последнее время неизменно отличается высоким градусом политизированности тех дискуссий, которые происходят на его полях. Это в полной мере касается и предыдущей Генеральной Ассамблеи, состоявшейся в Карлсруэ в 2022 году, и прошлого заседания Центрального комитета в Женеве, и нынешнего в Йоханнесбурге", – сказал РИА Новости митрополит Антоний.
Он отметил, что на полях работы ЦК ВСЦ обсуждалось, в частности, положение дел в секторе Газа, обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также положение дел на Украине. Члены делегации Московского патриархата участвовали в работе профильных комитетов, в которых они состоят, а также принимали участие в пленарных заседаниях, на которых рассматривались практические вопросы деятельности совета.
"На мой взгляд, политическая ангажированность отдельных церквей-членов достигла прежде невиданных пределов, и это не может не сказываться на общем характере работы на площадках Всемирного совета церквей, который стремительно теряет свой уникальный статус места для межхристианского диалога", – заключил представитель Московского патриархата.
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