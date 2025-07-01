https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html

Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами

Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами - РИА Новости, 01.07.2025

Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что Москва надеется, что чрезвычайно... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:42:00+03:00

2025-07-01T13:42:00+03:00

2025-07-01T14:43:00+03:00

азербайджан

дмитрий песков

баку

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что Москва надеется, что чрезвычайно эмоциональная реакция Баку сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на поставленные вопросы. Накануне представитель Кремля заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном, и выразил сожаление в связи с принятыми в республике решениями, касающимися России, после задержаний в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан РФ - выходцев из Азербайджана. Ранее пресс-служба азербайджанского парламента сообщила, что парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству. Пресс-служба минкультуры республики в свою очередь объявила об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане."Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - сказал Песков журналистам. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250701/kontakty-2026497071.html

https://ria.ru/20250701/dukh-2026502173.html

азербайджан

баку

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, дмитрий песков, баку, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)