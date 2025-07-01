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Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами - РИА Новости, 01.07.2025
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13:42 01.07.2025 (обновлено: 14:43 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html
Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами
Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами - РИА Новости, 01.07.2025
Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что Москва надеется, что чрезвычайно... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:42:00+03:00
2025-07-01T14:43:00+03:00
азербайджан
дмитрий песков
баку
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
в мире
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что Москва надеется, что чрезвычайно эмоциональная реакция Баку сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на поставленные вопросы. Накануне представитель Кремля заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном, и выразил сожаление в связи с принятыми в республике решениями, касающимися России, после задержаний в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан РФ - выходцев из Азербайджана. Ранее пресс-служба азербайджанского парламента сообщила, что парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству. Пресс-служба минкультуры республики в свою очередь объявила об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане."Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - сказал Песков журналистам. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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азербайджан, дмитрий песков, баку, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, в мире, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф)
Азербайджан, Дмитрий Песков, Баку, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, В мире, Россия, Мария Захарова, Следственный комитет России (СК РФ)
Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами

Песков: РФ надеется, что эмоциональная реакция Баку сменится прямым общением

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly заявил, что Москва надеется, что чрезвычайно эмоциональная реакция Баку сменится прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на поставленные вопросы.
Накануне представитель Кремля заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном, и выразил сожаление в связи с принятыми в республике решениями, касающимися России, после задержаний в Екатеринбурге подозреваемых по делу об убийствах граждан РФ - выходцев из Азербайджана. Ранее пресс-служба азербайджанского парламента сообщила, что парламентская делегация Азербайджана не примет участия в запланированном в Москве заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания Российской Федерации по межпарламентскому сотрудничеству. Пресс-служба минкультуры республики в свою очередь объявила об отмене всех культурных мероприятий, в том числе концертов, фестивалей, спектаклей, выставок, запланированных к проведению по линии российских государственных и частных учреждений в Азербайджане.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Песков выразил надежду на освобождение российских журналистов в Баку
13:16
"Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - сказал Песков журналистам.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в названном городе в 2001, 2010, 2011 годах. Двадцать девятого июня суд, в частности, арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Песков: задержание журналистов в Баку не соответствует духу отношений стран
13:28
 
АзербайджанДмитрий ПесковБакуМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуВ миреРоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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