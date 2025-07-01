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Песков отметил значение конкуренции в развитии российского мессенджера

Песков отметил значение конкуренции в развитии российского мессенджера - РИА Новости, 01.07.2025

Песков отметил значение конкуренции в развитии российского мессенджера

В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:32:00+03:00

2025-07-01T13:32:00+03:00

2025-07-01T13:58:00+03:00

россия

дмитрий песков

технологии

общество

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В отсутствие конкуренции российский мессенджер развиваться не сможет, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера."Конечно, все заинтересованы в том, чтобы была конкуренция, потому что в условиях отсутствия конкуренции, конечно же, российский мессенджер не сможет развиваться должным образом, это однозначно", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.

https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html

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2025

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россия, дмитрий песков, технологии, общество, владимир путин