https://ria.ru/20250701/razgovor-2026495897.html

Путин во вторник может провести международный телефонный разговор

Путин во вторник может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 01.07.2025

Путин во вторник может провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:13:00+03:00

2025-07-01T13:14:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора. Будем вас информировать, дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250701/vstrecha-2026479219.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков