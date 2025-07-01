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Путин во вторник может провести международный телефонный разговор
Путин во вторник может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 01.07.2025
Путин во вторник может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:13:00+03:00
2025-07-01T13:13:00+03:00
2025-07-01T13:14:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник может провести международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы не исключаем международного телефонного разговора. Будем вас информировать, дадим соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин во вторник может провести международный телефонный разговор
Песков: Путин во вторник может провести международный телефонный разговор