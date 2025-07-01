https://ria.ru/20250701/rassledovanie-2026427349.html

СК завершил расследование дела многодетных матерей о торговле детьми

СК завершил расследование дела многодетных матерей о торговле детьми - РИА Новости, 01.07.2025

СК завершил расследование дела многодетных матерей о торговле детьми

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:44:00+03:00

2025-07-01T05:44:00+03:00

2025-07-01T11:16:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки о торговле детьми, рассказал РИА Новости адвокат Станислав Кулов."Следствие окончено, фигуранты ознакомились с материалами, дело готовится к передаче в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сказал собеседник агентства, защищающий Патоку.По делу проходят две многодетные матери - Юлия Логинова и Наталья Патока, а также суррогатные матери и другие, брошенных детей которых усыновили фигурантки.Как следует из материалов дела, в отношении Логиновой началась проверка после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Юлия Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщиной в ЗАГС были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения, и имеются основания полагать, что в отношении несовершеннолетних были совершены противоправные действия.Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - других фигуранток, среди которых и Наталья Патока, которая также усыновляла детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Позже суд отпустил Логинову и Патоку из СИЗО.Общее число фигурантов превысило 20 человек. В отдельное производство выделено дело в отношении 11 из них - Логиновой, Патоки, суррогатных матерей и других женщин, брошенных детей которых усыновили фигурантки.Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20250402/damm-2008868455.html

https://ria.ru/20240924/kirgizija-1974448602.html

https://ria.ru/20240815/sud-1966297946.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)