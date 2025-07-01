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В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при атаке ВСУ
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при атаке ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при атаке ВСУ
Состояние раненой при атаке дронов ВСУ на Луганск женщины оценивается как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:12:00+03:00
2025-07-01T10:12:00+03:00
2025-07-01T10:12:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Состояние раненой при атаке дронов ВСУ на Луганск женщины оценивается как средней степени тяжести, сообщила министр здравоохранения республики Наталия Пащенко. Ранее правительство региона сообщило о работе ПВО в Луганске из-за массовой атаки дронов ВСУ на город. Корреспонденты РИА Новости сообщили о возгорании в одном из районов города после атаки БПЛА "Состояние раненой женщины, пострадавшей от атаки дронов на Луганск, оценивается медиками как средней тяжести", - цитируют Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР. Сообщается, что во время пролета БПЛА она вместе с семьей пряталась в подвале. Отмечается, что женщина получила осколочные ранения, когда решила покинуть убежище. Женщина госпитализирована в одну из луганских больниц.
https://ria.ru/20250701/video-2026444755.html
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луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, минздрав лнр, происшествия
Луганск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Минздрав ЛНР, Происшествия
В Минздраве ЛНР рассказали о состоянии женщины, пострадавшей при атаке ВСУ
Пострадавшая при атаке ВСУ на Луганск находится в состоянии средней тяжести