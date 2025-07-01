https://ria.ru/20250701/rabota-2026507343.html
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована - РИА Новости, 01.07.2025
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована
Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:46:00+03:00
2025-07-01T13:46:00+03:00
2025-07-01T13:46:00+03:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "Все эти действия... привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан", - заявили в пресс-службе. В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами. Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом. В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. -0-
https://ria.ru/20250630/sputnik-2026376138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, москва, sputnik азербайджан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Москва, Sputnik Азербайджан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Работа редакции Sputnik Азербайджан заблокирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
"Все эти действия... привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан", - заявили в пресс-службе.
В понедельник в МВД Азербайджана заявили о проведении "операции" в офисе Sputnik Азербайджан в Баку. В агентстве Sputnik в Москве сообщили РИА Новости об отсутствии связи с редакцией. У здания стояли машины патрульно-постовой службы МВД Азербайджана, а также черные микроавтобусы с тонированными стеклами.
Позже агентство Sputnik передало, что силовики в Баку задержали по абсурдным обвинениям двух российских журналистов - главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Как уточнили в агентстве, по сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ".
В понедельник РИА Новости также сообщили о задержании сотрудницы Ruptly, редактора, пребывавшей в Азербайджане с частным визитом.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий. -0-