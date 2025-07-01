https://ria.ru/20250701/pvo-2026481712.html

ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки

ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 01.07.2025

ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки

Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:22:00+03:00

2025-07-01T12:22:00+03:00

2025-07-01T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37524 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)