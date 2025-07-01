Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 01.07.2025 (обновлено: 12:36 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pvo-2026481712.html
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 01.07.2025
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки
Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:22:00+03:00
2025-07-01T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37524 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки

Минобороны России: средства ПВО сбили три ракеты Storm Shadow за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37524 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала