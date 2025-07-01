https://ria.ru/20250701/pvo-2026481712.html
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки - РИА Новости, 01.07.2025
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки
Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:22:00+03:00
2025-07-01T12:22:00+03:00
2025-07-01T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37524 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три ракеты Storm Shadow за сутки
Минобороны России: средства ПВО сбили три ракеты Storm Shadow за сутки
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за сутки три ракеты Storm Shadow, пять бомб JDAM и 173 беспилотника, сообщило Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли поражение по системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и других боевых бронированных машин, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26812 орудий полевой артиллерии и минометов, 37524 единицы специальной военной автомобильной техники.