https://ria.ru/20250701/pvo-2026417781.html

В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник

В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.07.2025

В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник

Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:20:00+03:00

2025-07-01T02:20:00+03:00

2025-07-01T02:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."В хуторе Веселый Мясниковкого района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома. К счастью, живущий в доме мужчина инвалид-колясочник не пострадал. На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь", - написал Слюсарь.Он подчеркнул, что военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, безопасность, юрий слюсарь