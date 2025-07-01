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В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.07.2025
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:20:00+03:00
2025-07-01T02:20:00+03:00
2025-07-01T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."В хуторе Веселый Мясниковкого района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома. К счастью, живущий в доме мужчина инвалид-колясочник не пострадал. На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь", - написал Слюсарь.Он подчеркнул, что военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник
Слюсарь: в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник