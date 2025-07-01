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В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 01.07.2025 (обновлено: 02:27 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pvo-2026417781.html
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.07.2025
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник
Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:20:00+03:00
2025-07-01T02:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."В хуторе Веселый Мясниковкого района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома. К счастью, живущий в доме мужчина инвалид-колясочник не пострадал. На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь", - написал Слюсарь.Он подчеркнул, что военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области.
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ростовская область, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили украинский беспилотник

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинский БПЛА уничтожен в Ростовской области, осколками повреждены забор, ворота и окна частного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"В хуторе Веселый Мясниковкого района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА. Осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах частного жилого дома. К счастью, живущий в доме мужчина инвалид-колясочник не пострадал. На место выехали представители районной администрации, чтобы оценить объем ущерба для имущества. В его восстановлении хозяевам будет оказана помощь", - написал Слюсарь.
Он подчеркнул, что военные продолжают отражать воздушную атаку в Ростовской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьЮрий Слюсарь
 
 
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