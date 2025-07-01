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Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025
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21:15 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:15:00+03:00
2025-07-01T21:15:00+03:00
экономика
россия
тамбовская область
евгений первышов
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение показателей региона в сфере сельского хозяйства. Глава государства во вторник провел встречу с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Первышов отметил, что сейчас около 24% валового регионального продукта (ВРП) дает сельское хозяйство, а промышленность - только 18%. "Сельское хозяйство немножко припало", - указал Путин. Первышов пояснил, что в прошлом году был неурожай, особенно пострадали яблоневые сады. "В этом году мы вышли хорошо из зимы, мы рассчитываем на достаточно обильный урожай. В этой части, я думаю, что в региональном валовом продукте мы прибавим", - добавил он.
https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html
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экономика, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин
Экономика, Россия, Тамбовская область, Евгений Первышов, Владимир Путин
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области

Путин заявил, что сельское хозяйство в Тамбовская область немного припала

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСельскохозйственные работы
Сельскохозйственные работы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сельскохозйственные работы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение показателей региона в сфере сельского хозяйства.
Глава государства во вторник провел встречу с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Первышов отметил, что сейчас около 24% валового регионального продукта (ВРП) дает сельское хозяйство, а промышленность - только 18%.
«
"Сельское хозяйство немножко припало", - указал Путин.
Первышов пояснил, что в прошлом году был неурожай, особенно пострадали яблоневые сады.
"В этом году мы вышли хорошо из зимы, мы рассчитываем на достаточно обильный урожай. В этой части, я думаю, что в региональном валовом продукте мы прибавим", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и Евгений Первышов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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ЭкономикаРоссияТамбовская областьЕвгений ПервышовВладимир Путин
 
 
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