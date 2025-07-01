https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html

Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области

Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025

Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:15:00+03:00

2025-07-01T21:15:00+03:00

2025-07-01T21:15:00+03:00

экономика

россия

тамбовская область

евгений первышов

владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение показателей региона в сфере сельского хозяйства. Глава государства во вторник провел встречу с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Первышов отметил, что сейчас около 24% валового регионального продукта (ВРП) дает сельское хозяйство, а промышленность - только 18%. "Сельское хозяйство немножко припало", - указал Путин. Первышов пояснил, что в прошлом году был неурожай, особенно пострадали яблоневые сады. "В этом году мы вышли хорошо из зимы, мы рассчитываем на достаточно обильный урожай. В этой части, я думаю, что в региональном валовом продукте мы прибавим", - добавил он.

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россия

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин