https://ria.ru/20250701/putin-2026619024.html
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области - РИА Новости, 01.07.2025
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:15:00+03:00
2025-07-01T21:15:00+03:00
2025-07-01T21:15:00+03:00
экономика
россия
тамбовская область
евгений первышов
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгением Первышовым отметил небольшое снижение показателей региона в сфере сельского хозяйства. Глава государства во вторник провел встречу с руководителем региона, они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Первышов отметил, что сейчас около 24% валового регионального продукта (ВРП) дает сельское хозяйство, а промышленность - только 18%. "Сельское хозяйство немножко припало", - указал Путин. Первышов пояснил, что в прошлом году был неурожай, особенно пострадали яблоневые сады. "В этом году мы вышли хорошо из зимы, мы рассчитываем на достаточно обильный урожай. В этой части, я думаю, что в региональном валовом продукте мы прибавим", - добавил он.
https://ria.ru/20250701/putin-2026616759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, тамбовская область, евгений первышов, владимир путин
Экономика, Россия, Тамбовская область, Евгений Первышов, Владимир Путин
Путин отметил снижение показателей в сельском хозяйстве Тамбовской области
Путин заявил, что сельское хозяйство в Тамбовская область немного припала