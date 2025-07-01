https://ria.ru/20250701/putin-2026617268.html

Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах

Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах - РИА Новости, 01.07.2025

Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:54:00+03:00

2025-07-01T20:54:00+03:00

2025-07-01T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, документ доступен в думской электронной базе. Протоколом предлагается внести изменения в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны.

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997584752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, белоруссия, москва, владимир путин, госдума рф