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Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах
Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах - РИА Новости, 01.07.2025
Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:54:00+03:00
2025-07-01T20:54:00+03:00
2025-07-01T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России, документ доступен в думской электронной базе. Протоколом предлагается внести изменения в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года. Предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997584752.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, белоруссия, москва, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин внес в Госдуму протокол о праве белорусов участвовать в выборах
Путин внес на ратификацию в ГД протокол о об участии белорусов в выборах в РФ