https://ria.ru/20250701/putin-2026609113.html
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность - РИА Новости, 01.07.2025
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:43:00+03:00
2025-07-01T19:43:00+03:00
2025-07-01T19:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, оон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ООН
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность
Путин и Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции за поддержание мира