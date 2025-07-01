https://ria.ru/20250701/putin-2026609113.html

Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность

Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность - РИА Новости, 01.07.2025

Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:43:00+03:00

2025-07-01T19:43:00+03:00

2025-07-01T19:49:00+03:00

в мире

россия

франция

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html

россия

франция

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Наталья Макарова

в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, оон