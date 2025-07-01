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Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность - РИА Новости, 01.07.2025
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19:43 01.07.2025 (обновлено: 19:49 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/putin-2026609113.html
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность - РИА Новости, 01.07.2025
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:43:00+03:00
2025-07-01T19:49:00+03:00
в мире
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. &quot;Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения&quot;, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250701/putin-2026608922.html
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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, оон
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, ООН
Путин и Макрон отметили ответственность России и Франции за безопасность

Путин и Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции за поддержание мира

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон отметили особую ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за поддержание мира и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон отметили особую ответственность России и Франции как постоянных членов СБ ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе, а также в сохранении глобального режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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