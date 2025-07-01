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Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана

Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 01.07.2025

Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:41:00+03:00

2025-07-01T19:41:00+03:00

2025-07-01T19:41:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250701/putin-2026607876.html

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