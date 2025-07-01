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Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана
Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана - РИА Новости, 01.07.2025
Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:41:00+03:00
2025-07-01T19:41:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской программы было достигнуто политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля. "Лидеры высказались за то, чтобы урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы, как и разрешение других противоречий на пространстве Ближнего Востока, было достигнуто исключительно политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
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Россия, Франция, Ближний Восток, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран
Путин и Макрон выступили за мирное решение кризиса вокруг Ирана
Путин и Макрон выступили за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана