https://ria.ru/20250701/pushkinskiyvystavka-2026459464.html

Пушкинский музей открыл выставку "Не только Брейгель"

Пушкинский музей открыл выставку "Не только Брейгель" - РИА Новости, 01.07.2025

Пушкинский музей открыл выставку "Не только Брейгель"

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил выставку "Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:29:00+03:00

2025-07-01T10:29:00+03:00

2025-07-01T10:29:00+03:00

музейные маршруты россии

гмии (пушкинский музей)

питер брейгель (старший)

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил выставку "Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и Санкт-Петербурга", посвященную первому крупному гравюрному издательству в Европе "На четырех ветрах" нидерландца Иронина Кока, которая будет открыта в Москве с 1 июля по 12 октября, передает корреспондент РИА Новости."Очень важно показывать наши фонды, которые очень богаты и разнообразны. Мне кажется, что гравюра, как жанр, как вид искусства, очень интересный и редко показываемый, скажем так… Для большинства народа, широкого населения гравюра – это скорее Брейгель, а это не только Брейгель. Есть очень много интересных работ, которые мы можем видеть в этом жанре. И нам хотелось показать и рассказать выставку камерную, на мой взгляд, достаточно нежную и вдохновляющую", - рассказала журналистам директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.Она отметила, что работа над выставкой проводилась в тесном сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, экспонаты из фонда которого также представлены на выставке."Нидерландскую гравюру не показывали практически, наверное, сто лет у нас… я выбрала вот этот сюжет с первым таким крупным издателем европейским, которым оказался нидерландец Иронин Кок, который стал печатать, издавать гравюры… это совсем необычный материал, просто такой темы "гравюры" я даже не припомню, чтобы показывалось любого времени, не только нидерландов XVI века", - подчеркнула куратор выставки Наталия Маркова.По ее словам, в экспозиции вошли гравюры, созданные по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего.Ключевой раздел выставки посвящен гравюрам по рисункам Питера Брейгеля Старшего. Кроме того, на выставке представлены эстампы самого Иеронима Кока - искусного и талантливого гравера. Большинство работ будут показаны зрителю впервые.Выставка "Не только Брейгель" станет продолжением серии "Ars Graphica". К проекту подготовлена программа мероприятий. В рамках инклюзивной программы будет создана тактильная зона с фрагментом гравюры из серии "Семь смертных грехов" Питера Брейгеля Старшего и инструментами для гравирования, также будет представлена тактильная графика с адаптированными сюжетами из избранных гравюр. Пройдут экскурсии и мастер-классы на русском жестовом языке.Для посетителей выставка будет работать с 1 июля по 12 октября.

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гмии (пушкинский музей) , питер брейгель (старший), москва