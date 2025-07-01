Пушкинский музей открыл выставку "Не только Брейгель"

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил выставку "Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и Санкт-Петербурга", посвященную первому крупному гравюрному издательству в Европе "На четырех ветрах" нидерландца Иронина Кока, которая будет открыта в Москве с 1 июля по 12 октября, передает корреспондент РИА Новости."Очень важно показывать наши фонды, которые очень богаты и разнообразны. Мне кажется, что гравюра, как жанр, как вид искусства, очень интересный и редко показываемый, скажем так… Для большинства народа, широкого населения гравюра – это скорее Брейгель, а это не только Брейгель. Есть очень много интересных работ, которые мы можем видеть в этом жанре. И нам хотелось показать и рассказать выставку камерную, на мой взгляд, достаточно нежную и вдохновляющую", - рассказала журналистам директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.Она отметила, что работа над выставкой проводилась в тесном сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, экспонаты из фонда которого также представлены на выставке."Нидерландскую гравюру не показывали практически, наверное, сто лет у нас… я выбрала вот этот сюжет с первым таким крупным издателем европейским, которым оказался нидерландец Иронин Кок, который стал печатать, издавать гравюры… это совсем необычный материал, просто такой темы "гравюры" я даже не припомню, чтобы показывалось любого времени, не только нидерландов XVI века", - подчеркнула куратор выставки Наталия Маркова.По ее словам, в экспозиции вошли гравюры, созданные по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего.Ключевой раздел выставки посвящен гравюрам по рисункам Питера Брейгеля Старшего. Кроме того, на выставке представлены эстампы самого Иеронима Кока - искусного и талантливого гравера. Большинство работ будут показаны зрителю впервые.Выставка "Не только Брейгель" станет продолжением серии "Ars Graphica". К проекту подготовлена программа мероприятий. В рамках инклюзивной программы будет создана тактильная зона с фрагментом гравюры из серии "Семь смертных грехов" Питера Брейгеля Старшего и инструментами для гравирования, также будет представлена тактильная графика с адаптированными сюжетами из избранных гравюр. Пройдут экскурсии и мастер-классы на русском жестовом языке.Для посетителей выставка будет работать с 1 июля по 12 октября.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина представил выставку "Не только Брейгель. Нидерландская гравюра XVI века из собраний Москвы и Санкт-Петербурга", посвященную первому крупному гравюрному издательству в Европе "На четырех ветрах" нидерландца Иронина Кока, которая будет открыта в Москве с 1 июля по 12 октября, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Очень важно показывать наши фонды, которые очень богаты и разнообразны. Мне кажется, что гравюра, как жанр, как вид искусства, очень интересный и редко показываемый, скажем так… Для большинства народа, широкого населения гравюра – это скорее Брейгель, а это не только Брейгель. Есть очень много интересных работ, которые мы можем видеть в этом жанре. И нам хотелось показать и рассказать выставку камерную, на мой взгляд, достаточно нежную и вдохновляющую", - рассказала журналистам директор Пушкинского музея Ольга Галактионова.
Она отметила, что работа над выставкой проводилась в тесном сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, экспонаты из фонда которого также представлены на выставке.
«
"Нидерландскую гравюру не показывали практически, наверное, сто лет у нас… я выбрала вот этот сюжет с первым таким крупным издателем европейским, которым оказался нидерландец Иронин Кок, который стал печатать, издавать гравюры… это совсем необычный материал, просто такой темы "гравюры" я даже не припомню, чтобы показывалось любого времени, не только нидерландов XVI века", - подчеркнула куратор выставки Наталия Маркова.
По ее словам, в экспозиции вошли гравюры, созданные по рисункам выдающихся европейских художников, в том числе Рафаэля, Бронзино и Питера Брейгеля Старшего.
Ключевой раздел выставки посвящен гравюрам по рисункам Питера Брейгеля Старшего. Кроме того, на выставке представлены эстампы самого Иеронима Кока - искусного и талантливого гравера. Большинство работ будут показаны зрителю впервые.
Выставка "Не только Брейгель" станет продолжением серии "Ars Graphica". К проекту подготовлена программа мероприятий. В рамках инклюзивной программы будет создана тактильная зона с фрагментом гравюры из серии "Семь смертных грехов" Питера Брейгеля Старшего и инструментами для гравирования, также будет представлена тактильная графика с адаптированными сюжетами из избранных гравюр. Пройдут экскурсии и мастер-классы на русском жестовом языке.
Для посетителей выставка будет работать с 1 июля по 12 октября.
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