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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025
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10:18 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/punkt-2026457842.html
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:18:00+03:00
2025-07-01T10:18:00+03:00
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в ДНР. На опубликованных кадрах с двух разных ракурсов показано, как беспилотник влетает в здание, в котором военнослужащие противника оборудовали позицию, после чего происходит взрыв. В описании к видео отмечается, что был уничтожен пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ
Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщили в Минобороны
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС РФ с помощью "Гераней" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в ДНР.
На опубликованных кадрах с двух разных ракурсов показано, как беспилотник влетает в здание, в котором военнослужащие противника оборудовали позицию, после чего происходит взрыв.
В описании к видео отмечается, что был уничтожен пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР.
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