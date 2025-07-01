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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025

ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T10:18:00+03:00

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в ДНР. На опубликованных кадрах с двух разных ракурсов показано, как беспилотник влетает в здание, в котором военнослужащие противника оборудовали позицию, после чего происходит взрыв. В описании к видео отмечается, что был уничтожен пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщили в Минобороны 2025-07-01T10:18 true PT0M22S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины