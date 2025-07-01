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ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 01.07.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:18:00+03:00
2025-07-01T10:18:00+03:00
2025-07-01T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как российские военнослужащие с помощью беспилотников "Герань-2" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе Райского в ДНР. На опубликованных кадрах с двух разных ракурсов показано, как беспилотник влетает в здание, в котором военнослужащие противника оборудовали позицию, после чего происходит взрыв. В описании к видео отмечается, что был уничтожен пункт временной дислокации 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР.
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Уничтожение "Геранями" пункта временной дислокации ВСУ
Российские войска "Геранями" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, сообщили в Минобороны
2025-07-01T10:18
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
ВС РФ с помощью "Гераней" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР