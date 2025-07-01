https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html

В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону

В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону - РИА Новости, 01.07.2025

В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону

Петербургский аэропорт "Пулково", где доступ в курительную комнату стал платным, сообщил, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T20:24:00+03:00

2025-07-01T20:24:00+03:00

2025-07-01T20:25:00+03:00

коммерческая недвижимость

пулково (аэропорт)

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где доступ в курительную комнату стал платным, сообщил, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". "Обращаем внимание, что согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения... В Пулково есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала", – говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Как отмечается, организация безопасной курительной комнаты внутри терминала требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. Как пояснили в "Пулково", введение платы за пользование курительной комнатой позволило убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале, вызванное тем, что количество посетителей "курилки" постоянно превышало нормативы. В "Пулково" также добавили, что 20% средств, взимаемых за посещение курительной комнаты, будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких.

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коммерческая недвижимость, пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург