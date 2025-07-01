Рейтинг@Mail.ru
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 01.07.2025 (обновлено: 20:25 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026613400.html
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону - РИА Новости, 01.07.2025
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону
Петербургский аэропорт "Пулково", где доступ в курительную комнату стал платным, сообщил, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:24:00+03:00
2025-07-01T20:25:00+03:00
коммерческая недвижимость
пулково (аэропорт)
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98187/14/981871425_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_3537e19b26724c746f00033ec54edeea.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где доступ в курительную комнату стал платным, сообщил, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом. В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". "Обращаем внимание, что согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения... В Пулково есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала", – говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани. Как отмечается, организация безопасной курительной комнаты внутри терминала требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта. Как пояснили в "Пулково", введение платы за пользование курительной комнатой позволило убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале, вызванное тем, что количество посетителей "курилки" постоянно превышало нормативы. В "Пулково" также добавили, что 20% средств, взимаемых за посещение курительной комнаты, будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких.
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026594348.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98187/14/981871425_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_51ae5652e9d8a85d8910be015657ac80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, пулково (аэропорт), происшествия, санкт-петербург
Коммерческая недвижимость, Пулково (аэропорт), Происшествия, Санкт-Петербург
В Пулково рассказали о доступе в бесплатную курительную зону

Пулково сообщил о бесплатной курительной зоне на улице перед терминалом

© РИА Новости / Игорь РуссакТерминал петербургского аэропорта "Пулково"
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Терминал петербургского аэропорта "Пулково". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково", где доступ в курительную комнату стал платным, сообщил, что пассажиры по-прежнему могут воспользоваться бесплатной зоной для курения на улице перед терминалом.
В аэропорту "Пулково" доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"Обращаем внимание, что согласно законодательству аэропорты не имеют обязательств по предоставлению мест для курения... В Пулково есть бесплатная альтернатива в виде оборудованных зон для курения на улице перед зданием терминала", – говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.
Как отмечается, организация безопасной курительной комнаты внутри терминала требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. Курительная комната рассчитана на шесть посетителей, и для регулирования потоков привлекаются сотрудники аэропорта.
Как пояснили в "Пулково", введение платы за пользование курительной комнатой позволило убрать неприемлемое для некурящих пассажиров задымление в терминале, вызванное тем, что количество посетителей "курилки" постоянно превышало нормативы.
В "Пулково" также добавили, что 20% средств, взимаемых за посещение курительной комнаты, будут направлены в благотворительные организации для борьбы с раком легких.
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках
Вчера, 18:06
 
Коммерческая недвижимостьПулково (аэропорт)ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала