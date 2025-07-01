В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках
Депутат Боярский просит ФАС проверить введение в Пулково платы в зонах курения
© Фото : соцсетиОбъявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
© Фото : соцсети
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский обратился Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за введения аэропортом "Пулково" платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей.
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"В связи с распространением в средствах массовой информации сведений об организации в АО "Аэропорт "Пулково" в городе Санкт-Петербурге исключительно платных мест для курения на безальтернативной основе, стоимость посещения которых составляет 500 рублей, прошу вас организовать соответствующую проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации", - сказано в обращении депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому (есть в распоряжении РИА Новости).
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