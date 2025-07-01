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В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках - РИА Новости, 01.07.2025
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18:06 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026594348.html
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках
Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский обратился Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку на предмет нарушения... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:06:00+03:00
2025-07-01T18:06:00+03:00
санкт-петербург
сергей боярский
максим шаскольский
пулково (аэропорт)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский обратился Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за введения аэропортом "Пулково" платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы". "В связи с распространением в средствах массовой информации сведений об организации в АО "Аэропорт "Пулково" в городе Санкт-Петербурге исключительно платных мест для курения на безальтернативной основе, стоимость посещения которых составляет 500 рублей, прошу вас организовать соответствующую проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации", - сказано в обращении депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому (есть в распоряжении РИА Новости).
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санкт-петербург, сергей боярский, максим шаскольский, пулково (аэропорт), федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Санкт-Петербург, Сергей Боярский, Максим Шаскольский, Пулково (аэропорт), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Госдума РФ
В Госдуме призвали ФАС проверить Пулково из-за введения платы в курилках

Депутат Боярский просит ФАС проверить введение в Пулково платы в зонах курения

© Фото : соцсетиОбъявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : соцсети
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский обратился Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за введения аэропортом "Пулково" платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей.
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату с 30 июня стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости ранее во вторник в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".
"В связи с распространением в средствах массовой информации сведений об организации в АО "Аэропорт "Пулково" в городе Санкт-Петербурге исключительно платных мест для курения на безальтернативной основе, стоимость посещения которых составляет 500 рублей, прошу вас организовать соответствующую проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации", - сказано в обращении депутата к главе ФАС Максиму Шаскольскому (есть в распоряжении РИА Новости).
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Санкт-ПетербургСергей БоярскийМаксим ШаскольскийПулково (аэропорт)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
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