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Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково - РИА Новости, 01.07.2025
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14:58 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026528524.html
Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково
Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково - РИА Новости, 01.07.2025
Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское УФАС из-за введения аэропортом Пулково платы за посещение курительных... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:58:00+03:00
2025-07-01T14:58:00+03:00
санкт-петербург
пулково (аэропорт)
уфас
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское УФАС из-за введения аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей. "В свете новости о введении аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей за один заход обратился в УФАС по Санкт-Петербургу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении антимонопольного законодательства", - написал он в своем Telegram-канале. "Я хоть и не курильщик, но стоимость в 500 рублей считаю монопольно высокой. На мой взгляд, есть признаки злоупотребления доминирующим положением. Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли", - добавил Четырбок. Он также считает введение платы за посещение курительных комнат несвоевременным. "Сейчас, когда рейсы очень нередко задерживают и люди вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов, введение платы за посещение курительных комнат считаю в принципе несвоевременным", - написал депутат. Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) сообщили РИА Новости, что с 30 июня в аэропорту Пулково доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение. Там отметили, что организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным.
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санкт-петербург, пулково (аэропорт), уфас
Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), УФАС
Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково

Депутат Четырбок попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское УФАС из-за введения аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей.
"В свете новости о введении аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей за один заход обратился в УФАС по Санкт-Петербургу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении антимонопольного законодательства", - написал он в своем Telegram-канале.
"Я хоть и не курильщик, но стоимость в 500 рублей считаю монопольно высокой. На мой взгляд, есть признаки злоупотребления доминирующим положением. Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли", - добавил Четырбок.
Он также считает введение платы за посещение курительных комнат несвоевременным.
"Сейчас, когда рейсы очень нередко задерживают и люди вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов, введение платы за посещение курительных комнат считаю в принципе несвоевременным", - написал депутат.
Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) сообщили РИА Новости, что с 30 июня в аэропорту Пулково доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение. Там отметили, что организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным.
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