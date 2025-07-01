https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026528524.html

Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково

Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково - РИА Новости, 01.07.2025

Депутат попросил УФАС проверить введение платы в зоне курений в Пулково

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское УФАС из-за введения аэропортом Пулково платы за посещение курительных... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:58:00+03:00

2025-07-01T14:58:00+03:00

2025-07-01T14:58:00+03:00

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

уфас

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок обратился в городское УФАС из-за введения аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей. "В свете новости о введении аэропортом Пулково платы за посещение курительных комнат в размере 500 рублей за один заход обратился в УФАС по Санкт-Петербургу с просьбой рассмотреть вопрос о возможном нарушении антимонопольного законодательства", - написал он в своем Telegram-канале. "Я хоть и не курильщик, но стоимость в 500 рублей считаю монопольно высокой. На мой взгляд, есть признаки злоупотребления доминирующим положением. Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок (а это его право), то стоимость должна быть экономически обоснованной, подкрепленной объективными расчетами необходимых для обустройства таких мест расходов и прибыли", - добавил Четырбок. Он также считает введение платы за посещение курительных комнат несвоевременным. "Сейчас, когда рейсы очень нередко задерживают и люди вынуждены проводить в аэропорту по несколько часов, введение платы за посещение курительных комнат считаю в принципе несвоевременным", - написал депутат. Ранее в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта Пулково) сообщили РИА Новости, что с 30 июня в аэропорту Пулково доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение. Там отметили, что организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным.

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санкт-петербург, пулково (аэропорт), уфас