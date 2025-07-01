https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026516976.html

В Пулково зоны для курения стали платными

В Пулково зоны для курения стали платными - РИА Новости, 01.07.2025

В Пулково зоны для курения стали платными

В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T14:26:00+03:00

2025-07-01T14:26:00+03:00

2025-07-01T14:35:00+03:00

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

курение

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта)."Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.

https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пулково (аэропорт), санкт-петербург, курение, общество