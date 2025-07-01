https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026516976.html
В Пулково зоны для курения стали платными
В Пулково зоны для курения стали платными - РИА Новости, 01.07.2025
В Пулково зоны для курения стали платными
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:26:00+03:00
2025-07-01T14:26:00+03:00
2025-07-01T14:35:00+03:00
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
курение
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта)."Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
https://ria.ru/20250606/shtraf-2021209713.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), санкт-петербург, курение, общество
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Курение, Общество
В Пулково зоны для курения стали платными
В Пулково ввели плату в размере 500 руб за одно посещение курительной комнаты