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В Пулково зоны для курения стали платными - РИА Новости, 01.07.2025
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14:26 01.07.2025 (обновлено: 14:35 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pulkovo-2026516976.html
В Пулково зоны для курения стали платными
В Пулково зоны для курения стали платными - РИА Новости, 01.07.2025
В Пулково зоны для курения стали платными
В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:26:00+03:00
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пулково (аэропорт)
санкт-петербург
курение
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта)."Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
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пулково (аэропорт), санкт-петербург, курение, общество
Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург, Курение, Общество
В Пулково зоны для курения стали платными

В Пулково ввели плату в размере 500 руб за одно посещение курительной комнаты

© Фото : соцсетиОбъявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : соцсети
Объявление о платном посещении курительной комнаты в аэропорту Пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) доступ в курительную комнату стал платным - 500 рублей за одно посещение, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
«
"Аэропорты не имеют обязательств по предоставлению бесплатных мест для курения. Организация безопасной курительной комнаты требует ресурсов на ее уборку и сопровождение. В связи с этим было принято решение сделать доступ в зону для курения платным", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что с 30 июня плата за одно посещение курительной комнаты в "Пулково" составляет 500 рублей.
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Пулково (аэропорт)Санкт-ПетербургКурениеОбщество
 
 
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