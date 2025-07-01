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Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом

Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 01.07.2025

Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом посетит Москву, ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам во РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:02:00+03:00

2025-07-01T12:02:00+03:00

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БИШКЕК, 1 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом посетит Москву, ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом 2 июля посетит город Москва. Ожидается двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015652252.html

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киргизия, москва, садыр жапаров, россия, владимир путин, в мире