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Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 01.07.2025
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12:02 01.07.2025 (обновлено: 12:13 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/prezident-2026476039.html
Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом
Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом - РИА Новости, 01.07.2025
Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом посетит Москву, ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам во РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:02:00+03:00
2025-07-01T12:13:00+03:00
киргизия
москва
садыр жапаров
россия
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БИШКЕК, 1 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом посетит Москву, ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом 2 июля посетит город Москва. Ожидается двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
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киргизия, москва, садыр жапаров, россия, владимир путин, в мире
Киргизия, Москва, Садыр Жапаров, Россия, Владимир Путин, В мире
Президент Киргизии посетит Москву с рабочим визитом

Жапаров посетит Москву с рабочим визитом 2 июля

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 1 июл – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом посетит Москву, ожидается его встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом 2 июля посетит город Москва. Ожидается двусторонняя встреча президента Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы киргизско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.
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