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Прения по делу главы Гагаузии продолжатся 3 июля - РИА Новости, 01.07.2025
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17:41 01.07.2025 (обновлено: 18:08 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/preniya-2026588225.html
Прения по делу главы Гагаузии продолжатся 3 июля
Прения по делу главы Гагаузии продолжатся 3 июля - РИА Новости, 01.07.2025
Прения по делу главы Гагаузии продолжатся 3 июля
Прения по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжатся 3 июля, говорится в озвученном во вторник решении суда Кишинева. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:41:00+03:00
2025-07-01T18:08:00+03:00
гагаузия
в мире
молдавия
евгения гуцул
кишинев
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
sputnik молдова
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Прения по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжатся 3 июля, говорится в озвученном во вторник решении суда Кишинева.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет."Прения по делу Гуцул продолжатся 3 июля в 9.00 (совпадает с мск)", - говорится в озвученном решении суда.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html
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гагаузия, в мире, молдавия, евгения гуцул, кишинев, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, sputnik молдова
Гагаузия, В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Кишинев, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Sputnik Молдова
Прения по делу главы Гагаузии продолжатся 3 июля

Прения по делу главы Гагаузии Гуцул продолжатся 3 июля в 09.00 мск

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Прения по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжатся 3 июля, говорится в озвученном во вторник решении суда Кишинева.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда в Кишиневе собрались на митинг сторонники Гуцул. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет.
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"Прения по делу Гуцул продолжатся 3 июля в 9.00 (совпадает с мск)", - говорится в озвученном решении суда.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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