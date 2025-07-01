https://ria.ru/20250701/premiya-2026395454.html

Прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России" стартовал

Прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России" стартовал - РИА Новости, 01.07.2025

Прием заявок на нацпремию "Лучший промышленный дизайн России" стартовал

Промышленные предприятия, дизайн-студии и дизайн-бюро смогут стать участниками премии "Лучший промышленный дизайн России", регистрация на нее открылась, сообщил РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T07:13:00+03:00

2025-07-01T07:13:00+03:00

2025-07-01T07:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Промышленные предприятия, дизайн-студии и дизайн-бюро смогут стать участниками премии "Лучший промышленный дизайн России", регистрация на нее открылась, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Промышленный дизайн играет значительную роль в создании востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, что отражается на устойчивом развитии реального сектора. С его помощью создается функциональная, эргономичная и эстетически привлекательная продукция, которая пользуется высоким спросом среди потребителей. Город придает особое значение развитию направления и реализует ряд проектов для становления отечественной визуальной культуры", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он подчеркнул, что в 2025 году премия станет платформой, на которой будут презентованы инновационные решения в промдизайне.Согласно постановлению правительства России, премия получила статус национальной. Конкурс проводится вместе с министерством промышленности и торговли России. В экспертный совет вошли 18 представителей индустрии, председателем экспертного совета станет глава российского Минпромторга Антон Алиханов.В 2025 году пройдут следующие номинации премии: "Народный выбор", "Дизайн продукт" и "Дизайн прототип", в них выделят 13 категорий для различных отраслевых направлений. Впервые состоится образовательная программа, на ней эксперты индустрии выступят на лекциях. Мероприятия пройдут в августе-сентябре.За два года участниками премии стали свыше 1,5 тысячи конкурсантов, свои голоса за претендентов отдали более 500 тысяч человек. Так, финалистами премии 2024 года были около 200 проектов. Победителями стали 30, из 21 – участники из Москвы.Народное голосование в 2025 году пройдет с 5 по 22 сентября. В октябре наградят победителей премии. Подать заявку на участие можно до 20 августа.

https://ria.ru/20250625/moskva-2025275735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса