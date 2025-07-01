https://ria.ru/20250701/prazdniki-2026447230.html

Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники

Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости, 01.07.2025

Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники

Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:27:00+03:00

2025-07-01T09:27:00+03:00

2025-07-01T11:47:00+03:00

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/35380/22/353802203_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_e0e02096cb2e2707bf315726deacb181.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В мае отдыхаем дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая", - говорится в сообщении.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)