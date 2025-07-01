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Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости, 01.07.2025
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09:27 01.07.2025 (обновлено: 11:47 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/prazdniki-2026447230.html
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости, 01.07.2025
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники
Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:27:00+03:00
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общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В мае отдыхаем дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая", - говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники

Минтруд: россияне будут отдыхать шесть дней на майские праздники в 2026 году

© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"В мае отдыхаем дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая", - говорится в сообщении.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
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