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Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники - РИА Новости, 01.07.2025
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники
Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:27:00+03:00
2025-07-01T09:27:00+03:00
2025-07-01T11:47:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать 6 дней на майские праздники 2026 года, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В мае отдыхаем дважды по три дня: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая", - говорится в сообщении.
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общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать на майские праздники
Минтруд: россияне будут отдыхать шесть дней на майские праздники в 2026 году