Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 01.07.2025 (обновлено: 08:47 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pozhar-2026416499.html
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.07.2025
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар
Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:56:00+03:00
2025-07-01T08:47:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026437454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7b522b58be29d2fa8268e64cd418340.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, улица Гражданская, дом 12. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят складские помещения на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют более 30 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
улан-удэ
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ
На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники.
2025-07-01T01:56
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026437454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e518595d7a9a89838309199fb72e8048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар

В Улан-Удэ складские помещения загорелись на площади тысячи квадратов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, улица Гражданская, дом 12. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят складские помещения на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют более 30 человек и 10 единиц техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Московском районе Петербурга загорелся склад
22 апреля, 18:20
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала