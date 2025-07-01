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В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.07.2025
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар
Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T01:56:00+03:00
2025-07-01T01:56:00+03:00
2025-07-01T08:47:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, улица Гражданская, дом 12. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят складские помещения на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют более 30 человек и 10 единиц техники.
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улан-удэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ
На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники.
2025-07-01T01:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар
В Улан-Удэ складские помещения загорелись на площади тысячи квадратов