https://ria.ru/20250701/pozhar-2026416499.html

В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар

В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.07.2025

В Улан-Удэ в складских помещениях вспыхнул пожар

Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:56:00+03:00

2025-07-01T01:56:00+03:00

2025-07-01T08:47:00+03:00

происшествия

улан-удэ

россия

республика бурятия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Складские помещения горят в Улан-Удэ на площади одна тысяча "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Советский район, улица Гражданская, дом 12. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят складские помещения на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации пожара участвуют более 30 человек и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники. 2025-07-01T01:56 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)