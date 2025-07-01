https://ria.ru/20250701/posolstvo-2026571522.html

Посольство России призвало Британию обуздать лживую антироссийскую риторику

Посольство России призвало Британию обуздать лживую антироссийскую риторику - РИА Новости, 01.07.2025

Посольство России призвало Британию обуздать лживую антироссийскую риторику

Посольство России в Лондоне на фоне вступления в силу в Великобритании схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), в рамках которой против РФ применяется... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:50:00+03:00

2025-07-01T16:50:00+03:00

2025-07-01T16:50:00+03:00

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ЛОНДОН, 1 июл - РИА Новости. Посольство России в Лондоне на фоне вступления в силу в Великобритании схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), в рамках которой против РФ применяется усиленный режим контроля, призвало власти королевства одуматься и обуздать лживую антироссийскую риторику. Схема FIRS вступила в силу с 1 июля. Против России действует самый высокий режим контроля - "усиленный". Такой режим в рамках FIRS также действует в отношении Ирана. В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. "Примеряя на себя тогу защитников западной цивилизации, британские политики закрепляют на доктринальном уровне небылицы об угрозах безопасности, якобы исходящих от России. Транслируют в публичное пространство безответственные, агрессивные и дестабилизирующие сигналы о возможности прямого военного конфликта между нашими странами. Инсинуации о враждебных намерениях России безосновательны и лживы. Призываем британское правительство одуматься и обуздать свою милитаристскую антироссийскую риторику - пока она действительно не приобрела абсолютно "мыслимый" и необратимый характер", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В дипмиссии напомнили, что 1 июля является знаковой датой в истории советско-британских отношений: в этот день британские военные намеревались приступить к операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable) и без объявления войны нанести внезапный удар по Красной Армии в Европе. "Тогда, в 1945 году, у британского руководства хватило здравомыслия не переступить черту. Уинстон Черчилль вовремя осознал, вероятно, в силу понимания настроений собственного народа и не без подсказки США, катастрофические последствия возможной авантюры. Правда, в итоге всё равно направил мир на рельсы холодной войны, окончательно истощившей британский имперский проект. Парадоксальным образом спустя 80 лет власти Соединенного Королевства, плохо выучившие уроки истории, пытаются реконструировать ту тревожную и опасную реальность", - подчеркнули в посольстве РФ. В мае посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости заявил, что новая система регистрации иностранного влияния в Британии (FIRS) приведет к дискриминации русскоязычных, следующим шагом может стать новый виток "охоты на ведьм". В апреле в посольстве РФ заявили, что FIRS станет очередным барьером на пути восстановления отношений Великобритании с Россией.

https://ria.ru/20250630/ograbit-2026195692.html

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