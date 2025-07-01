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Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии

Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии - РИА Новости, 01.07.2025

Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии

Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:58:00+03:00

2025-07-01T21:58:00+03:00

2025-07-01T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Все это протестное движение оно, естественно не прекратилось, оно сохраняется и может возобновиться в самых острых, если не сказать радикальных своих проявлениях... Пока нет информации о том, что заявлен какой-то новый митинг", - сказал Боцан-Харченко в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.При этом он отметил, что иногда митинги возникают спонтанно. Посол также добавил, что протестные акции, начавшиеся в ноябре прошлого года, сейчас вышли на новый уровень. По его словам, протестуют в основном граждане Сербии, молодежь и студенты, приехавших среди протестующих нет. "Извне подогревают... Это одна из разновидностей цветной революции", - подчеркнул посол. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.

https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html

https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html

https://ria.ru/20250311/serbiya-2004207226.html

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Наталья Макарова

в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, ивица дачич, александр вучич, беспорядки в белграде