Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии
Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут возобновиться в остром проявлении
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
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"Все это протестное движение оно, естественно не прекратилось, оно сохраняется и может возобновиться в самых острых, если не сказать радикальных своих проявлениях... Пока нет информации о том, что заявлен какой-то новый митинг", - сказал Боцан-Харченко в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.
При этом он отметил, что иногда митинги возникают спонтанно. Посол также добавил, что протестные акции, начавшиеся в ноябре прошлого года, сейчас вышли на новый уровень.
По его словам, протестуют в основном граждане Сербии, молодежь и студенты, приехавших среди протестующих нет.
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"Извне подогревают... Это одна из разновидностей цветной революции", - подчеркнул посол.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
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Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
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