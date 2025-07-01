Рейтинг@Mail.ru
Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/posol-2026623191.html
Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии
Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии - РИА Новости, 01.07.2025
Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии
Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:58:00+03:00
2025-07-01T21:58:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
россия
александр боцан-харченко
ивица дачич
александр вучич
беспорядки в белграде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_0:163:3077:1894_1920x0_80_0_0_b9a6e8fd4d59f241424701f004770e63.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. &quot;Все это протестное движение оно, естественно не прекратилось, оно сохраняется и может возобновиться в самых острых, если не сказать радикальных своих проявлениях... Пока нет информации о том, что заявлен какой-то новый митинг&quot;, - сказал Боцан-Харченко в прямом эфире проекта &quot;Центральный канал&quot; в VK Видео.При этом он отметил, что иногда митинги возникают спонтанно. Посол также добавил, что протестные акции, начавшиеся в ноябре прошлого года, сейчас вышли на новый уровень. По его словам, протестуют в основном граждане Сербии, молодежь и студенты, приехавших среди протестующих нет. "Извне подогревают... Это одна из разновидностей цветной революции", - подчеркнул посол. В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами. Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
https://ria.ru/20250630/politsija-2026214266.html
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026276576.html
https://ria.ru/20250311/serbiya-2004207226.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728387405_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_723a43a3fbe6ab4d215e7d499c5d21ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, александр боцан-харченко, ивица дачич, александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Александр Боцан-Харченко, Ивица Дачич, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
Посол России не исключил возобновления протестов в Сербии

Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут возобновиться в остром проявлении

© РИА НовостиПосол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Протесты в Сербии не прекратились, они могут возобновиться в самом остром своем проявлении, но пока нет информации о том, что заявлен новый митинг, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«

"Все это протестное движение оно, естественно не прекратилось, оно сохраняется и может возобновиться в самых острых, если не сказать радикальных своих проявлениях... Пока нет информации о том, что заявлен какой-то новый митинг", - сказал Боцан-Харченко в прямом эфире проекта "Центральный канал" в VK Видео.

Студенты блокируют дороги в Белграде во время антиправительственных протестов - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Белграде полиция разблокировала трассы, перекрытые протестующими
30 июня, 09:36
При этом он отметил, что иногда митинги возникают спонтанно. Посол также добавил, что протестные акции, начавшиеся в ноябре прошлого года, сейчас вышли на новый уровень.
По его словам, протестуют в основном граждане Сербии, молодежь и студенты, приехавших среди протестующих нет.
«
"Извне подогревают... Это одна из разновидностей цветной революции", - подчеркнул посол.
В субботу вечером истек срок ультиматума, который протестующие студенты и сторонники оппозиции выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). В воскресенье они добавили третье требование - об освобождении всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня.
Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Песков прокомментировал беспорядки в Сербии
30 июня, 12:47
Ранее глава МВД Ивица Дачич сказал, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье пострадали 48 сотрудников МВД, задержаны 77 человек. По его данным, в скорую помощь обратились 22 человека, двое из них с тяжелыми травмами.
Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании еще восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка в течение воскресенья. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье "только чудом" обошлось без погибших.
Акция протеста в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Жандармерия оттеснила протестующих у здания Радио и телевидения Сербии
11 марта, 01:51
 
В миреСербияБелград (город)РоссияАлександр Боцан-ХарченкоИвица ДачичАлександр ВучичБеспорядки в Белграде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала