https://ria.ru/20250701/posobiya-2026554439.html

Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий

Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий - РИА Новости, 01.07.2025

Мишустин рассказал об оптимизации процесса назначения льгот и пособий

Власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:10:00+03:00

2025-07-01T15:10:00+03:00

2025-07-01T16:21:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993135984_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_3972df3a5e3c2d009d3ff3ff464247bc.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин во вторник провел стратегическую сессию "Снижение бедности, сокращение неравенства и увеличение реальных доходов граждан". "Будем и дальше оптимизировать, упрощать процессы назначения и предоставления различных льгот, выплат, пособий. Для этого мы продолжаем внедрять и совершенствовать механизмы социального казначейства, благодаря чему человеку не приходится обращаться в ведомства, собирать какие-то дополнительные документы. Достаточно подать одно заявление, а в ряде случаев и оно не требуется. Помощь проактивно оказывается сразу", - сказал Мишустин в ходе сессии. Российский премьер добавил, что свыше 60 мер поддержки переведены на оптимизированную схему предоставления гражданам, подчеркнув, что к концу 2025 года необходимо завершить работу по переводу на аналогичные принципы еще 12 федеральных мер поддержки. "Попросил бы руководителей всех ведомств обеспечить слаженное взаимодействие, чтобы сделать получение государственной помощи максимально удобным и простым для людей", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20250626/vyplaty-1733188155.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество