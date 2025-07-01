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Суд арестовал второго последователя блогера Лесли

Суд арестовал второго последователя блогера Лесли - РИА Новости, 01.07.2025

Суд арестовал второго последователя блогера Лесли

Савеловский суд Москвы на 11 суток арестовал второго последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:30:00+03:00

2025-07-01T12:30:00+03:00

2025-07-01T12:49:00+03:00

происшествия

москва

россия

александр кириллов ("алекс лесли")

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 11 суток арестовал второго последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением суда Прыгунков Данила Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде ареста на срок 11 суток", - сказали в суде.Ранее последователь блогера Алексей Башин административным наказанием не отделался. Суд арестовал его по уголовному делу о домогательствах к девушкам на два месяца. Его задержали в Тульской области, при обыске нашли сертификат о прохождении курса Лесли, после чего доставили в Москву.Также Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал двух пикаперов, пристававших к девушке в центре столицы.В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ).

https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

москва

россия

тульская область

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происшествия, москва, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), тульская область, следственный комитет россии (ск рф)