Путин дал поручения по развитию национального мессенджера
Путин дал правительству поручения по поддержке национального мессенджера
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по развитию национального мессенджера.
Главное:
- правительству следует интегрировать в приложение государственные и банковские сервисы, ответственный — Михаил Мишустин;
- необходимо убедиться, что россияне через мессенджер получат доступ к наиболее востребованным услугам;
- нужно поддержать устойчивость и безопасность работы интернета для корректной работы платформы, ответственный — Дмитрий Григоренко.
Ключевые особенности
- Приложение объединит функции мессенджера и сервисов государственных услуг.
- Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.
- Если же удостоверения личности представлены на платформе и были предъявлены, то требовать какие-либо аналоги будет запрещено, за исключением отдельных случаев.
- В будущем в приложение добавят диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
- Подключение к системе "Госключ" позволит использовать усиленную электронную подпись.
- Обязательное условие платформы — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.
- Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
- Оно повысит доступность услуг и сервисов в разных сферах, создаст комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий и обеспечит конфиденциальность передаваемой и получаемой информации.
- Создание и функционирование приложения обеспечит организация, которую определит правительство.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.