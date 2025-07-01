https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026526777.html

Путин дал поручения по развитию национального мессенджера

Путин дал поручения по развитию национального мессенджера - РИА Новости, 01.07.2025

Путин дал поручения по развитию национального мессенджера

Президент Владимир Путин дал поручения по развитию национального мессенджера. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:30:00+03:00

2025-07-01T12:30:00+03:00

2025-07-01T16:09:00+03:00

общество

владимир путин

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дмитрий григоренко

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по развитию национального мессенджера.Главное:Ключевые особенности Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что работу по созданию платформы могут закончить до конца года.

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

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2025

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общество, владимир путин, технологии, дмитрий григоренко, михаил мишустин, госдума рф