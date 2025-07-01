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Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера - РИА Новости, 01.07.2025
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12:01 01.07.2025 (обновлено: 13:19 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера - РИА Новости, 01.07.2025
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера
Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера, опубликованных на сайте Кремля. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:01:00+03:00
2025-07-01T13:19:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
дмитрий григоренко
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера, опубликованных на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", — говорится в документе. Кабинет министров должен представить доклад до 1 сентября, за него отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко.Глава государства также поручил поддержать мессенджер с учетом предыдущих поручений Банку России, чтобы граждане получили в нем доступ в том числе к самым популярным услугам от кредитных и иных организаций. Доклад по этому вопросу должен до 15 августа представить премьер-министр Михаил Мишустин.В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Она объединит в себе функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг, например, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.Глава Минцифры Максут Шадаев в начале июня доложил Путину о новой полностью цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Он подчеркнул, что мессенджер по своим функциям не уступает зарубежным конкурентам, а качество голосовых вызовов у него даже лучше. Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max в марте. Ее можно скачать в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
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технологии, россия, владимир путин, дмитрий григоренко, михаил мишустин, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин, Общество
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера

Путин дал поручения правительству по развитию национального мессенджера

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: … обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети "Интернет", в том числе в целях развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера)", — говорится в документе.
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Кабинет министров должен представить доклад до 1 сентября, за него отвечает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Глава государства также поручил поддержать мессенджер с учетом предыдущих поручений Банку России, чтобы граждане получили в нем доступ в том числе к самым популярным услугам от кредитных и иных организаций. Доклад по этому вопросу должен до 15 августа представить премьер-министр Михаил Мишустин.
В июне Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными. Она объединит в себе функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг, например, позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.
Глава Минцифры Максут Шадаев в начале июня доложил Путину о новой полностью цифровой платформе Max, которую вывела на рынок VK. Он подчеркнул, что мессенджер по своим функциям не уступает зарубежным конкурентам, а качество голосовых вызовов у него даже лучше.
Компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max в марте. Ее можно скачать в магазинах приложений App Store, RuStore и GooglePlay.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинОбщество
 
 
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