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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 01.07.2025 (обновлено: 11:52 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pomosch-2026471073.html
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.07.2025
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре
Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:37:00+03:00
2025-07-01T11:52:00+03:00
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
брянская область
владимир путин
михаил мишустин
александр куренков (мчс)
александр хинштейн
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
курская область
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происшествия, курская область, брянская область, владимир путин, михаил мишустин, александр куренков (мчс), александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Куренков (МЧС), Александр Хинштейн
Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах ВСУ на ж/д инфраструктуре

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.
Комментарий Путина о терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях
4 июня, 16:57
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАлександр Куренков (МЧС)Александр Хинштейн
 
 
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