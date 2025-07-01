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Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре - РИА Новости, 01.07.2025

Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на ж/д инфраструктуре

Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:52:00+03:00

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

брянская область

владимир путин

михаил мишустин

александр куренков (мчс)

александр хинштейн

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим в терактах на железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской областях и членам семей погибших, доклад по исполнению поручения необходимо предоставить до 1 августа.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, прошедшего 4 июня 2025 года, опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 31 мая - 1 июня 2025 г., а также членам семей погибших граждан", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 августа 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и глава РЖД Олег Белозеров.

https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html

курская область

брянская область

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происшествия, курская область, брянская область, владимир путин, михаил мишустин, александр куренков (мчс), александр хинштейн