https://ria.ru/20250701/pomosch-2026425268.html

Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы

Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы - РИА Новости, 01.07.2025

Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы

Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:08:00+03:00

2025-07-01T05:08:00+03:00

2025-07-01T09:00:00+03:00

надежные люди

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026441028_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_64630d9d2cc7db1bb9c40ca44c3b0ad6.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона. "Пятнадцать мотоциклов передали амурским бойцам на СВО. Эта техника легко преодолевает бездорожье и позволяет добираться туда, куда не пройдут бронетранспортеры и грузовики", - говорится в сообщении. Кроме того, для подразделения, которое занимается ремонтом военной техники, отправили оборудование и необходимые комплектующие. "Продолжаем поддерживать наших защитников — спасибо всем, кто участвует в этой важной работе", - написал губернатор региона Василий Орлов.

https://ria.ru/20250701/pomosch-2026408955.html

https://ria.ru/20250630/svo-2026391598.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, василий орлов (губернатор), общество