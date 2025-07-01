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Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы - РИА Новости, 01.07.2025
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05:08 01.07.2025 (обновлено: 09:00 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/pomosch-2026425268.html
Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы
Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы - РИА Новости, 01.07.2025
Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы
Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:08:00+03:00
2025-07-01T09:00:00+03:00
надежные люди
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона. "Пятнадцать мотоциклов передали амурским бойцам на СВО. Эта техника легко преодолевает бездорожье и позволяет добираться туда, куда не пройдут бронетранспортеры и грузовики", - говорится в сообщении. Кроме того, для подразделения, которое занимается ремонтом военной техники, отправили оборудование и необходимые комплектующие. "Продолжаем поддерживать наших защитников — спасибо всем, кто участвует в этой важной работе", - написал губернатор региона Василий Орлов.
https://ria.ru/20250701/pomosch-2026408955.html
https://ria.ru/20250630/svo-2026391598.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), общество
Надежные люди, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Общество
Амурские власти передали бойцам на СВО мотоциклы

Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов

© Фото : предоставлено правительством Амурской областиМотоциклы, отправленные бойцам СВО из Амурской области
Мотоциклы, отправленные бойцам СВО из Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : предоставлено правительством Амурской области
Мотоциклы, отправленные бойцам СВО из Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл – РИА Новости. Власти Амурской области передали военнослужащим на СВО 15 мотоциклов, которые смогут добраться в труднодоступные местности, сообщает правительство региона.
"Пятнадцать мотоциклов передали амурским бойцам на СВО. Эта техника легко преодолевает бездорожье и позволяет добираться туда, куда не пройдут бронетранспортеры и грузовики", - говорится в сообщении.
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Кроме того, для подразделения, которое занимается ремонтом военной техники, отправили оборудование и необходимые комплектующие.
"Продолжаем поддерживать наших защитников — спасибо всем, кто участвует в этой важной работе", - написал губернатор региона Василий Орлов.
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Надежные людиАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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