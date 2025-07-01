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Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи - РИА Новости, 01.07.2025
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Надежные люди
 
00:25 01.07.2025
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Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи
Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи - РИА Новости, 01.07.2025
Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи
Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:25:00+03:00
2025-07-01T00:25:00+03:00
надежные люди
республика дагестан
единая россия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на соучредителя общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимову. "Более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО. На II Конференции "Герои нашего времени" в Махачкале соучредитель межрегиональной общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимова рассказала о работе женских организаций по поддержке участников спецоперации", – говорится в сообщении. Отмечается, что "Сила материей", "Сила в единстве", "Матери России", "Союз женщин Дагестана", движение женщин "Единой России" и другие организации объединили сотни женщин для системной помощи фронту. "С первых дней проведения специальной военной операции наша республика включилась в масштабную гуманитарную, общественную и духовную миссию. Мы сразу поняли, что победа возможна только тогда, когда армия ощущает за собой крепкий и надежный тыл. В эти трудные дни женщины стали опорой для мужчин на передовой", - приводятся в сообщении слова Муслимовой.
https://ria.ru/20250630/barnaul-2026244048.html
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республика дагестан, единая россия, махачкала
Надежные люди, Республика Дагестан, Единая Россия, Махачкала
Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи

Более пяти тысяч тонн гумпомощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО

© Фото : Пресс-служба правительства ДагестанаДагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Дагестана
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на соучредителя общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимову.
"Более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО. На II Конференции "Герои нашего времени" в Махачкале соучредитель межрегиональной общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимова рассказала о работе женских организаций по поддержке участников спецоперации", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что "Сила материей", "Сила в единстве", "Матери России", "Союз женщин Дагестана", движение женщин "Единой России" и другие организации объединили сотни женщин для системной помощи фронту.
"С первых дней проведения специальной военной операции наша республика включилась в масштабную гуманитарную, общественную и духовную миссию. Мы сразу поняли, что победа возможна только тогда, когда армия ощущает за собой крепкий и надежный тыл. В эти трудные дни женщины стали опорой для мужчин на передовой", - приводятся в сообщении слова Муслимовой.
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Надежные людиРеспублика ДагестанЕдиная РоссияМахачкала
 
 
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