https://ria.ru/20250701/pomosch-2026408955.html

Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи

Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи - РИА Новости, 01.07.2025

Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи

Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со... РИА Новости, 01.07.2025

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надежные люди

республика дагестан

единая россия

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на соучредителя общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимову. "Более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО. На II Конференции "Герои нашего времени" в Махачкале соучредитель межрегиональной общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимова рассказала о работе женских организаций по поддержке участников спецоперации", – говорится в сообщении. Отмечается, что "Сила материей", "Сила в единстве", "Матери России", "Союз женщин Дагестана", движение женщин "Единой России" и другие организации объединили сотни женщин для системной помощи фронту. "С первых дней проведения специальной военной операции наша республика включилась в масштабную гуманитарную, общественную и духовную миссию. Мы сразу поняли, что победа возможна только тогда, когда армия ощущает за собой крепкий и надежный тыл. В эти трудные дни женщины стали опорой для мужчин на передовой", - приводятся в сообщении слова Муслимовой.

https://ria.ru/20250630/barnaul-2026244048.html

https://ria.ru/20250627/belgorod-2025877604.html

республика дагестан

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика дагестан, единая россия, махачкала