Женские движения Дагестана отправили в зону СВО тонны гумпомощи
Более пяти тысяч тонн гумпомощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО
© Фото : Пресс-служба правительства ДагестанаДагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь
© Фото : Пресс-служба правительства Дагестана
Дагестан передал бойцам СВО гуманитарную помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 июл - РИА Новости. Женские движения Дагестана отправили в зону специальной военной операции свыше 5 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба главы республики со ссылкой на соучредителя общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимову.
"Более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи отправили женские движения Дагестана в зону СВО. На II Конференции "Герои нашего времени" в Махачкале соучредитель межрегиональной общественной организации "Сила матерей" Мехрибан Муслимова рассказала о работе женских организаций по поддержке участников спецоперации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Сила материей", "Сила в единстве", "Матери России", "Союз женщин Дагестана", движение женщин "Единой России" и другие организации объединили сотни женщин для системной помощи фронту.
"С первых дней проведения специальной военной операции наша республика включилась в масштабную гуманитарную, общественную и духовную миссию. Мы сразу поняли, что победа возможна только тогда, когда армия ощущает за собой крепкий и надежный тыл. В эти трудные дни женщины стали опорой для мужчин на передовой", - приводятся в сообщении слова Муслимовой.